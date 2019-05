Definidos los cuadrangulares para el torneo de ascenso de la Liga

Tras jugarse el sábado pasado la última jornada del Torneo Águila, la Dimayor definió este domingo las llaves de los cuadrangulares del torneo de ascenso del fútbol profesional colombiano.



En el grupo A quedaron el Real Cartagena, Barranquilla FC, Cortuluá y el Itagüí Leones. Mientras que en el grupo B quedaron los equipos Quindío, Llaneros, Pereira y Boyacá Chicó.

Tras el sorteo la primera jornada se jugará de la siguiente manera el fin de semana del 11 y 12 de mayo:

Grupo A

Real Cartagena vs. Cortuluá

Estadio Doce de Octubre





Barranquilla F.C. vs Leones de Itagüí

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Grupo B

Llaneros vs. Boyacá Chicó

Estadio Manuel Calle Lombana



Pereira vs. Quindío

Estadio Hernán Ramírez Villegas

Las siguientes jornadas se jugarán de esta manera:

Segunda fecha, 15 de mayo

Leones vs. Cortuluá



Real Cartagena vs. Barranquilla FC



Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira



Deportivo Quindío vs. Llaneros

Tercera fecha, 18 - 19 de mayo

Leones vs. Real Cartagena



Barranquilla FC vs. Cortuluá



Boyacá Chicó vs. Deportivo Quindío



Llaneros vs. Deportivo Pereira

Cuarta fecha, 25 - 26 de mayo

Real Cartagena vs. Leones



Cortuluá vs. Barranquilla FC



Deportivo Quindío vs. Boyacá Chicó



deportivo Pereira vs. Llaneros

Quinta fecha, 29 de mayo

Cortuluá vs. Leones



Barranquilla FC vs. Real Cartagena



Deportivo pereira vs. Boyacá Chicó



Llaneros vs. Deportivo Quindío

Sexta fecha, 1 - 2 de mayo

Leones vs. Barranquilla FC



Real cartagena vs. Cortuluá



Boyacá Chicó vs. llaneros



Deportivo Quindío vs. Deportivo Pereira

Esta fase terminará el 1 y 2 de junio, cuando se conocerán los finalistas.





REDACCIÓN DEPORTES