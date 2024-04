Carlo Ancelotti y la dura autocrítica: 'La temporada pasada jugamos sin coraje'

En rueda de prensa previo al partido de cuartos de final frente al Manchester City, el entrenador italiano Carlos Ancelotti hizo un balance de las expectativas de cara a este gran enfrentamiento.

La previa de los cuartos de final está servida. Dos emocionantes partidos darán inicio a la jornada. Por un lado, el Bayern Munich se enfrentará al Arsenal; por el otro, un partido que sabe a revancha: Real Madrid vs Manchester City.

Crítico

En rueda de prensa, el entrenador del equipo "merengue" fue cuestionado acerca de su preparación para el partido, las virtudes de su planteamiento y, por supuesto, la diferencia con respecto al partido que, hace un año, terminó perdiendo el conjunto madrileño.

Frente a la presión que le genera un partido tan importante como este, Carlo Ancelotti mencionó que los nervios son parte de su vida y que las horas previas son las más inquietantes.

"La derrota es un sufrimiento, la victoria es ¿felicidad? No, realmente es un alivio. Porque los días posteriores son más tranquilos. El sufrimiento es parte del trabajo, te mantiene vivo, es gasolina para mí", mencionó.

Que es la victoria para Ancelotti? Tremenda respuesta en la previa del Real Madrid City de mañana! pic.twitter.com/9XcYjWxfi1 — Juan Furlanich 🇦🇷🇻🇪 (@Jfurlanich) April 8, 2024

Uno de los cuestionamientos más recurrentes del partido de semifinal en la temporada pasada de la Champions League fue su decisión de experimentar con jugadores en posiciones un poco diferentes a lo que estaban acostumbrados. Ante la pregunta de que si esta vez haría lo mismo, el italiano respondió con una evidente incomodidad: “No creo que hagamos cosas raras, no... Puede ser... No. No fallaréis la alineación, tranquilo, está bastante clara”

🗣️ Carlo Ancelotti: "No voy hacer cambios raros en la alineación, no vais a fallar." 🤣🤣🤍pic.twitter.com/zRFynIwQCB — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 8, 2024

El partido del martes recordará mucho al ultimo partido en el que se enfrentaron los dos equipos en el que los "citizens" terminaron imponiéndose por 5 a 1 en el Etihad Stadium de Inglaterra. Consciente de esto, el director técnico de la "casa blanca" se mostró autocrítico: "Jugamos sin coraje y sin personalidad. Es fundamental en estos partidos. Nos faltó eso en la vuelta", sentenció.

Sin embargo, dejó en el pasado esa derrota y resaltó las diferencias que tiene este equipo frente al anterior año. Aprovechó también para resaltar el papel que tenía un jugador especial en sus planteamientos: "Tenemos características distintas con balón, teníamos a Benzema el curso pasado, era una referencia, y ahora no la tenemos. Hemos manejado esta ausencia con más movilidad en el frente de ataque. Y eso será importante, no fijar las posiciones de delante”

City vs. Madrid. Foto:AFP Compartir

Por último, se refirió a su homólogo en el otro equipo, refiriéndose a Guardiola como "un gran entrenador y punto". Sobre las bajas del City, reconoció la capacidad de reemplazarlas. "Tienen bajas, pero han manejado bien sus bajas, como nosotros. Guardiola pone a centrales de lateral y lo hacen bien, son sólidos atrás. No creo que vaya a afectar", aseguró.

En la pasada edición de la liga de campeones de Europa, el vencedor fue el Manchester City que buscará defender su titulo este martes frente a un Real Madrid que busca revancha.