El fútbol hace rato dejó de ser solo un juego. Es uno de los negocios más lucrativos sobre la tierra y donde hay dinero por montones, los avispados, los cínicos y los ladrones, se frotan las manos. La FIFA ha estado en la mira de agencias como el FBI y parece que nadie se sonroja con la palabra corrupción. Los mundiales de Rusia y este de Catar se convirtieron en 'eventos dudosos' y el escenario para que Putin posara de demócrata y los jeques dijeran que su mundial era el mundial de la diversidad.

La más reciente edición de la Revista DON JUAN está en circulación desde el sábado 10 de diciembre de 2022.

Mi primer recuerdo mundialista fue Alemania 74. Tenía seis años. Eso significa que comencé a creer en la belleza de las Copas del Mundo en el mismísimo instante en el que la máxima cita futbolera se jodió. Pero de eso me vine a dar cuenta muchos años después.



En ese año, Holanda –sí, así de bonito le decíamos a Países Bajos– me deslumbró. Una foto en El Tiempo del equipo vestido de naranja me arrobó. En principio fue por el color de su camiseta y luego el fútbol de un tal Johan Cruyff, al punto que, cuando jugábamos fútbol en la cuadra, yo decía que era él (me pedía ser él). Pero yo no tenía ni idea de que fue entonces cuando se dio la elección del brasileño João Have lange como presidente de la FIFA, el momento en el que comenzó a despegar la idea del ‘fútbol-marketing’ y, con ella, la corrupción, el soborno.



Cuatro años después, con más entusiasmo y conciencia, me debatí entre los holandeses y los argentinos. ¿Naranja o azul? ¿Neskens o Kempes? A los 10 años, todo lo que sucedía en torno al Mundial me parecía bello y revelador. Recuerdo que dimensioné el poder de una ‘pared’, con ese gol de Roberto Bettega a la Argentina. Años después pude comprender que aquella Copa del 78 se hizo en medio de una cruel y sanguinaria dictadura que desapareció gente, al mismo tiempo que se disputaban los partidos mundialistas. Y todo con la turbia insistencia de la FIFA.

Desde hace más de 25 años, Mauricio Silva ha estado ligado a EL TIEMPO Casa Editorial y actualmente se desempeña como editor jefe de la revista 'BOCAS'.

Tenía 14 cuando sucedió España 82, estaba en tercero de bachillerato – sí, así de bonito le decíamos a octavo grado–. Iba por la Argentina de Maradona, pero la sacaron, entonces le entregué mi fe a Italia por Paolo Rossi. Pero tampoco fui consciente que ahí, en la antesala de ese Mundial, el Comité Ejecutivo había nombrado a Joseph Blatter secretario general de la FIFA, que fue cuando

comenzó la debacle.



Y así, cuatrienio tras cuatrienio. Mundial tras mundial, me iba enterando tarde de las movidas de la alta dirigencia que más adelante serían nefastas. En 1990, cuando los colombianos alucinábamos con el regreso a un mundial, la FIFA le confirió los poderes de director ejecutivo (CEO) al señor Blatter. Incluso, muchos años después, el FBI destapó que su famosa investigación –conocida comúnmente como FIFA Gate–, fue hasta los archivos del 1991. En el 94 ya todo me parecía un poco pesado y dudoso. En el 98, el Mundial que cubrí para el diario El Tiempo, mientras Zidane le dada su primer título a Francia, Blatter fue nombrado presidente de la FIFA y Julio Grondona, otro impresentable, vicepresidente.



Luego, los hinchas prestados de Corea y Japón en 2002 me bajaron aun más la caña por las Copas del Mundo. El fútbol de Alemania 2006 rescató de alguna manera mi fe por estos torneos, pero, poco después de 2010, después de la Copa en Sudáfrica, el FBI –de la mano de la fiscalía de Nueva York– empezó las investigaciones por el supuesto pago de coimas, por algo más de cien millones de dólares, a dirigentes de la FIFA, todo a cambio de que ciertas firmas recibieran los derechos de publicidad y transmisión televisiva de sus torneos en Suramérica, EE.UU. y el Caribe.

Fotografía del trofeo de una representación del trofeo del Mundial de Fútbol en la inauguración del campeonato Qatar 2022, en el estadio Al Bait en Al Khor (Catar).



Y fue en ese mismo 2010, año clave, que la FIFA, de manera insólita –porque nunca antes se habían elegido dos sedes al mismo tiempo–, les entregó los mundiales de 2018 a Rusia y 2022 a Catar, decisión que varias federaciones europeas denunciaron a razón de que “hubo sobornos por votos”.



Ya con esa mezcla de desconfianza y pasión –porque somos millones de idiotas útiles los que sufrimos de esta pasión por el fútbol y por eso mismo es que ellos van a la fija– presencié la Copa de 2014, la del 7-1 de Alemania al local, la que sigo creyendo fue la mejor que he visto. Un año después, el 27 de mayo de 2015, siete altos funcionarios de la FIFA fueron arrestados en el Hotel Baur au Lac en Zúrich bajo los cargos de haber recibido algo más de 150 millones de dólares en sobornos.



Vino Rusia 2018 (sí, en la Rusia de Putin) y como si nada. Y ahora Catar 2022 (sí, en la Catar del califato dictatorial de la familia Al Thani). Y así seguirá, porque esto no es con la ONU ni con la Unicef. No, esto es con la FIFA. Y aquí es donde está lo más delicado del asunto: Esa organización multinacional, en nombre de todos los que adoramos el fútbol y por cuenta de su desbordada ambición, le lava la cara a un poco de gobiernos perversos a cambio de millones y millones de dólares. Como la lavada de cara de Hitler y su Tercer Reich con los Olímpicos de 1936; como la lavada de cara de la dictadura de los militares en Argentina 78; como la lavada de cara de Putin con Rusia 2018 en medio del encarcelamiento y desapariciones de opositores; o como la lavada de cara de esta Catar que, valga la pena repetirlo, sigue escondiendo las cifras de los muertos por la construcción de este Mundial, discrimina y minimiza a las mujeres, encarcela opositores y persigue a los gais: “La homosexualidad es un problema mental. Toleraremos los visitantes homosexuales, pero se tendrán que adaptar a nuestras normas”, dijo Khalid Salman, embajador catarí del Mundial 2022.

Johan Cruyff fue el líder de un milagro futbolistíco: la Naranja mecánica. En 1974 perdieron contra Alemania y en 78' el holandés se negó a jugar en la Argentina de la dictadura de Jorge Rafael Videla

Y eso, aparte de haber acabado con el espíritu deportivo de la organización, es lo más peligroso. Que en pleno siglo XXI, a cambio de lingotes, los turbios de la FIFA les sigan lavando la cara a regímenes impresentables. El exjugador alemán y campeón mundial, Philipp Lahm, en declaración para The Guardian, lo resumió perfecto: “Darle el Mundial a Catar fue un error. En el futuro, los derechos humanos deben convertirse en un criterio indispensable en grandes eventos deportivos”. Punto. Y así lo entendieron los jugadores de Irán que, en el partido contra Inglaterra, no cantaron su himno. Y así la selección alemana que, completica, posó con la boca tapada en protesta por la prohibición de la FIFA de lucir el brazalete arcoíris.



Con todo, hoy es muy jodido creer en los mundiales. Poco antes de este adefesio que es Catar 2022 vi la serie documental Los entresijos de la FIFA. Cuatro episodios que repasan los escándalos de corrupción de eso que desde hace muchos años el periodista Eduardo Arias llama: “El cartel de Zurich”. Suficientísimo para descreer.



Escribo esto una semana después de haber comenzado este gigantesco monumento a la corrupción llamado Catar 2022. Y me irrita que mi boicot duró hasta los 10 primeros minutos de Ecuador vs Catar. Y sí, lo estoy viendo, triste, conflictuado, cabreado, a un ojo, porque el fútbol –dice uno de dientes para adentro–, no tiene la culpa de haber sido secuestrado por esa secta de gordos mafiosos, como sacados de una película de Scorsese, enfermos de poder y dinero. Un cáncer que empezó a hacer metástasis en 1974, exactamente cuando comencé a ver los mundiales con la ilusión de los seis años. ¡Qué hijos de puta!



Por Mauricio Silva

Editor de la Revista BOCAS

