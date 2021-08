La familia que tiene repartida su fortuna de bitcoins por el mundo

Didi Taihuttu y su esposa decidieron invertir en 2017 toda su fortuna en bitcoin, cuando este cotizaba en cerca de 900 dólares (hoy cotiza sobre 47.000 dólares), hoy mueven todo su dinero en bóvedas ubicadas en locaciones secretas al rededor del mundo.



Ahora, la familia (que se autodenomina nómada) tiene distribuida su fortuna en dos locaciones en Europa, Dos en Asia y una en Australia.



"Ni siquiera creo que renunciar al materialismo y vivir en un campamento pueda considerarse un paso atrás, pero definitivamente nos llevó 100 pasos adelante", afirma Taihuttu en su Instagram.



Las bóvedas son denominadas como "frías", pues a diferencia de la mayoría de los servidores para almacenar esta moneda, no están conectados a internet, lo que disminuye el riesgo de ser víctimas de fraude cibernético.

Aunque el valor de su fortuna no es conocido, la "familia bitcoin", como es conocida, asegura que no todo su patrimonio está almacenado en frío, pues un porcentaje de sus criptomonedas está en plataformas como Coinbase, las cuales sí están conectadas a internet.



Según el padre de los Taihuttu, esta es una cartera de riesgo, utilizada para operaciones pequeñas y gastos diarios.



Para el capital en bitcoin, ethereum y litecoin, que está ubicado en frío, la familia debe desplazarse a estas bóvedas para poder retirarlo. De otra forma, no hay cómo acceder a él.



La familia cuenta con un libro en el mercado llamado La Familia Bitcoin, que ya ha sido editado en inglés y en alemán.

