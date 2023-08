Juan Pablo Montoya, un referente del automovilismo colombiano que compitió en la Fórmula 1 de 2001 a 2006 y uno de los pilotos más recordados de los últimos años con siete victorias y 30 podios, además de ganar el campeonato de la IndyCar Series en 1999, elogió a varios deportistas en medio de una entrevista y de hecho habló de los que considera los tres mejores de la historia.

Una de las preguntas a Montoya se enfocó en quiénes eran los tres mejores deportistas colombianos de la historia y su respuesta fue contundente.



"Por lo que he hecho, me meto (entre los tres mejores deportistas colombianos de la historia). Muy poquita gente lo ha hecho, lo que yo llegué a ganar a nivel mundial. El top 3 no me importa, pero Egan Bernal tiene que estar ahí por ganar el Tour de Francia y el Giro. Yo me quedo con Mariana Pajón, triple medallista olímpica", dijo, de acuerdo con Antena 2.



(Puede leer: Sebastián Montoya se acerca a la Fórmula 1: revelan inesperada jugada de su equipo).



Por ahora, su hijo Sebastián Montoya está dando pasos en su camino a la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial.



El joven piloto está al mando del auto número 14 de Hitech y espera convertirse en un deportista nato y ganador al igual que su padre.

También puede leer: