Programación deportiva para este domingo 16 de diciembre

WIN SPORTS

4:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Medellín vs. Junior (Final)

FOX SPORTS

1 p. m.: FÚTBOL AMERCIANO – NFL: Osos de Chicago vs. Green Bay Packers.



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Leipzig vs. Mainz.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Girona

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Barcelona.



CANAL 612

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lyon vs. Mónaco



CANAL 613

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Brighton vs. Chelsea



ESPN

12 m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Cagliari vs. Napoli.

8 p. m.: FÚTBOL AMERCIANO – NFL: Los Angeles Rams vs. Philadelphia Eagles.



ESPN 2

8:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Southampton vs. Arsenal.

10:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Liverpool vs. Manchester United.







Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES