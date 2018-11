Programación deportiva para este sábado y domingo 24 y 25 de noviembre

WIN SPORTS

6:45 p. m.: FÚTBOL – Liga Argos: Alianza Platanera vs. Leones De Nariño

FOX SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: River Plate vs. Boca Juniors



FOX SPORTS 2

10 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Monterrey vs. Atlas



FOX SPORTS 3

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: GP de Abu Dhabi – clasificación (última carrera del año).



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Eibar vs. Real Madrid

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valencia vs. Rayo Vallecano



CANAL 612

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Psg vs. Toulouse



CANAL 613

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Watford vs. Liverpool

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Tottenham vs. Chelsea



ESPN

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Barcelona



ESPN 2

9:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester United vs. Crystal Palace.



ESPN 3

9:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: West Ham United vs. Manchester City.

12 m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Juventus vs. Spal.

2:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Inter vs. Frosinone.

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Oklahoima Thunder vs. Denver Nuggets.

Porgramación deportiva para este domingo 25 de noviembre

RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Junior vs. Rionegro



WIN SPORTS

10 a. m.: NATACIÓN – Polo Acuático: Nacional Interligas

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Tolima vs. Medellín



FOX SPORTS

1 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: New York Jets vs. New England Patriots

4 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Los Ángeles Chargers vs. Arizona Cardinals



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Friburgo vs. Sv Werder Bremen



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Valladolid

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Espanyol vs. Girona

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Amiens vs. Marseille.



CANAL 613

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Bournemouth vs. Arsenal



ESPN

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Real Betis

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Estados Unidos (MLS): Atlanta United vs. New York Red Bulls

8 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Minnesota Vikings vs. Green Bay



ESPN 2

8:55 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Napoli vs. Chievo Verona.

Porgramación deportiva para este lunes 26 de noviembre

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de Ascenso de Colombia: Cúcuta Vs. Unión Magdalena.









