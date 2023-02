Un día después de que Matías Messi, hermano de Leo Messi, criticara con dureza al Barcelona ante la posibilidad de que su hermano volviera a vestir de azulgrana, se desdijo y aseguró que se trató de "un chiste".



"Quiero reivindicarme por lo que dije en las redes sociales, sólo estaba con mi hijo y los amigos haciendo un chiste. ¿Cómo voy a pensar eso de un club tan grande como el Barcelona y su historia el que nos ha dado muchísimo tanto a mi familia como Leo?", publicó este jueves en su cuenta de instagram.

Se refería a su intervención en la víspera en el canal de 'twich', 'Labajada10' que dirige su hijo Tomy.



Durante la misma, y en tono distendido, dijo que Messi no va a volver a Barcelona y que si lo hiciera, sería después de "una buena limpieza". Entre otros habló del presidente Joan Laporta, a quien calificó de "desagradecido" con "todo lo que le dio Messi al Barcelona".



Además calificó a los españoles como "unos traidores" y recordó que la madre de los Messi ya advirtió a Leo que le iban a pagar como a Ronaldinho.



En su disculpa, Matías Messi calificó Cataluña como el segundo hogar de la familia. "Eso es de público conocimiento. Lo siento mucho y pido disculpas a todos, especialmente a los barcelonistas", dice el hermano mayor de Leo Messi.



Poco después de las primeras declaraciones de Matías, el gabinete de comunicación de Leo Messi aclaró que la opinión del hermano de Leo es "individual y personal" y la misma "no tiene porqué coincidir con la de Leo ni con la del resto de la familia del jugador".

¿Qué dijo Laporta?

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no quiso dar importancia a las declaraciones de Matías Messi en las que arremetía contra él y la entidad azulgrana por no haber cumplido su promesa de renovar al astro argentino.



"Le quito toda la importancia, porque además ya se ha disculpado. Todo lo que ha dicho es comprensible; dejémoslo ahí y no le demos más importancia", declaró Laporta en una rueda de prensa, en la que añadió que estas declaraciones de Matías Messi "no afectan para nada la relación entre Leo y el FC Barcelona".

