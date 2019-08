Meluk le cuenta... Es evidente, no se ha ganado un Mundial de fútbol

¿Será que el fútbol colombiano necesita una defensa mínima en la paliza recibida por el título de Egan Bernal en el Tour de Francia o la victoria de los doblistas Cabal y Farah en Wimbledon?

En las redes sociales aún están las burlas (algunas con muy buen sentido del humor) con las que arremetieron contra la Selección Colombia y contra el fútbol por no ser ganador. Campeones del mundo de fútbol no han sido, eso es una obviedad. Para eso no hay que ser analista. Quizás la troleada (como se dice) tenga tres explicaciones. Primera: la exposición mediática indiscutible del deporte rey, del espectáculo muscular más popular del planeta, genera que aficionados, participantes y practicantes de otras disciplinas saquen las cuentas de cobro acumuladas. Sin embargo, y en gracia de discusión, el segundo deporte más televisado en el calendario mundial bien puede ser el tenis de sencillos y en ambas ramas (hay un torneo por semana).

Segunda: la falsa creencia que han esparcido algunos críticos y malquerientes de técnicos y directivos no sin mala intención de que la Selección Colombia está para ser campeona del mundo, campeona del universo y sus alrededores. Y, tercera: ¡como de fútbol todos creemos saber, pues todos nos sentimos con derecho de opinar y el profundo comentario general termina en “les faltó sudar la camiseta”!



La brillante cantante Adriana Lucía, además destacada líder tuitera, trinó hace unos días: “¿En serio para echar flores al ciclismo tienes que echar pullas al fútbol? ¡No friegueeee!”.



No entiendo, entonces, cómo este país tuvo un colapso de orgullo y emoción en el Mundial de Brasil 2014. Un millón y medio de personas, quizás dos, recibieron a la Selección por su magnífica presentación, con el título de goleador y del tanto más bello para James Rodríguez. La Copa América que se ganó en el 2001 ‘dizque no vale’ porque no jugó Argentina. ¿Qué tal que alguien dijera algo medio parecido por la inasistencia de Froome y Dumoulin al Tour? ¡Lo despellejan vivo! ¿Ganar una etapa en una de las tres carreras grandes anuales será más o menos que ganar un partido en un Mundial cada cuatro años? ¿Quién lo sabe?



Falcao fue goleador y campeón de la Copa Uefa dos veces y selección del mundo de la Fifa, como fueron campeones Asprilla o Córdoba o Perea, o como James ganó la Champions; Colombia ha hecho podio 6 veces en la Copa América, Bacca fue goleador campeón de la Liga de Europa, Tino Asprilla fue el cuarto mejor futbolista del momento en el mundo según la Fifa, tres colombianos con Boca Juniors fueron campeones de la Intercontinental sobre los galácticos del Real Madrid, se han ganado tres Libertadores; el Pibe, Teo, Maturana, Bolillo y Pékerman fueron reyes de América; terceros del Mundial juvenil... Está claro que no se ha ganado un Mundial y que Colombia, a pesar de los malintencionados, no es potencia en fútbol, pero atacar a la Selección por elogiar otras disciplinas eso sí que es una demostración de falta de cultura deportiva, un término de moda...



Meluk le cuenta...

GABRIEL MELUK

@Melukle cuenta​