Falleció hermano menor de Pelé

Jair Arantes do Nascimento "Zoca", hermano menor de Pelé y que jugó durante un breve periodo en el Santos, falleció a los 77 años de edad, informó este jueves el club brasileño.

Zoca, nacido el 22 de julio de 1942, luchaba contra un cáncer de próstata y estaba ingresado en un hospital de Santos, en el litoral del estado brasileño de Sao Paulo.



Intentó seguir los pasos de su hermano en el conjunto albinegro en el inicio de la década de los 1960 pero al poco tiempo desistió, tras jugar apenas 15 partidos y marcar cuatro goles. Posteriormente, se convirtió en un asesor del triple campeón mundial, al que le gestionó alguna de sus empresas.



"Jair Arantes do Nascimento, "Zoca", hermano de nuestro Rey (Pelé), falleció en la noche de este miércoles, a los 77 años. Zoca llegó a actuar en la base del Peixao cuando era más joven. Nuestras condolencias a nuestro ídolo Pelé y a toda su querida familia. Descanse en paz, Zoca", anunció el Santos en sus redes sociales.



El club brasileño informó que se celebrará un velatorio en el Cementerio Memorial Acrópole Ecuménica, en Santos. El acto estará restringido a muy pocas personas para respetar la cuarentena vigente en todo el estado de Sao Paulo para contener la pandemia de coronavirus.



Pelé, que en octubre cumplirá 80 años y tiene problemas de movilidad, no acostumbra a asistir a los funerales.



En marzo de 2019, el astro brasileño no fue al velatorio del exfutbolista Antonio Wilson Vieira Honório, más conocido como Coutinho, su mejor socio en el Santos y compañero de selección, con el que ganó el Mundial de 1962.



En febrero de este año, Pelé reafirmó que se encuentra en buen estado de salud luego de que su hijo Edinho revelara en una entrevista a un medio local que su padre está confinado en casa y sufre una "cierta depresión".



