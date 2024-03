Zlatan Ibrahimovich aterriza en la Kings League de Piqué: presidente del mundial

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic será el presidente de la Kings World Cup que del 26 de mayo al 8 de junio se celebrará en México y que tendrá la participación de 32 equipos, 20 de ellos saldrán de la Kings League España y Américas, en la que James Rodríguez preside el Atlético Parceros.

Ibrahimovic, que está trabajando como asesor y mano derecha de Gerry Cardinale, presidente del Milan de Italia, se une al proyecto Kings y sigue la estela de estrellas como Iker Casillas, James Rodríguez, Sergio 'Kun' Agüero o Neymar.

Ibrahimovic, conmovido en su despedida. Foto:Redes sociales Compartir

La Kings World Cup 2024, con sede en México, contará con 32 equipos: 10 de la Kings de España, 10 de Américas y 12 invitados de distintos países, empezando por los dos brasileños que ya se conocen: G3X FC del streamer Gaules y Furia FC de O Estagiário y Falcao, apoyados por Neymar Jr.

“He ganado más de 30 títulos, he marcado más de 500 goles. No hay nadie que no conozca mi nombre. No echo de menos el futbol, el futbol me echa de menos. Soy el mejor, soy el rey de reyes. Bienvenidos a mi Mundial”, dijo el exfutbolista.

DEPORTES