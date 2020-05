¡Alarma! Ibrahimovic vive otra pesadilla con el Milán

El que debía ser el comienzo de una semana marcada por la ilusión, con la concreta posibilidad de que el Gobierno dé en los próximos días el visto bueno al regreso de la Serie A a mediados de junio, se convirtió en un lunes de alerta máxima para el Milán, después de que el sueco Zlatan Ibrahimovic abandonara el entrenamiento a causa de una lesión

El delantero sueco, que regresó al Milan en enero procedente del Los Ángeles Galaxy para aportar técnica y liderazgo a un grupo en dificultad, se retiró con fuertes molestias en un gemelo y en Italia algunos medios temen que su lesión afecte también al tendón de Aquiles.



"Ibra" llegó a su carro caminando con dificultad, aunque sin necesitar muletas, y se someterá en las próximas horas a unos exámenes médicos para averiguar el alcance de su lesión y conocer los tiempos necesarios para su recuperación.



Según las reconstrucciones, el sueco sufrió su lesión durante un partido organizado para cerrar la sesión de entrenamiento y notó un dolor en una zona del gemelo que ya estuvo afectada el pasado febrero, aunque de forma menos seria.



Un problema físico que podría impedirle llegar listo a la reanudación de la Serie A, que podría volver el 14 o el 20 de junio para completar las doce jornadas que quedan por disputar.



El campeonato italiano fue interrumpido el pasado 9 de marzo, en la vigésima sexta jornada, cuando el Milan de Ibrahimovic era octavo, y este jueves el ministro de

Deportes, Vincenzo Spadafora, y la Federación de Fútbol italiana (FIGC) se reunirán para establecer una fecha para reanudar la competición.



El Milán vive horas de expectación para saber qué tipo de lesión sufre su líder ofensivo, que ya había acaparado los focos mediáticos en las últimas semanas después de que regresara el pasado 11 de mayo a Milán, tras pasar la fase más aguda de la pandemia del coronavirus en Estocolmo.



Según la reglamentación italiana, quienes regresen a Italia procedentes del extranjero están obligados a respetar quince días de cuarentena para comprobar que no estén contagiados por el coronavirus.



Sin embargo, Ibrahimovic consiguió el visto bueno para entrenar anticipadamente gracias a un acuerdo alcanzado por el Milán con la región Lombardía, al haber proporcionado dos tampones faríngeos negativos.



Este privilegio generó polémicas en Italia, aunque el sueco ya está acostumbrado a ser protagonista por sus grandes jugadas en el campo, pero también a dividir a la crítica por sus auto-celebraciones fuera del terreno de juego.



Pocos días después de regresar a Milán, publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se le ve observar la ciudad desde su casa en un rascacielos, acompañada por el mensaje: "Dios ha vuelto y os controla".



También generó polémicas el pasado noviembre cuando, tras acabar su contrato de dos años en el Los Ángeles Galaxy, se despidió de Estados Unidos a su manera.



"Gracias Los Ángeles Galaxy por hacerme sentir vivo de nuevo. A los aficionados de los Galaxy: queríais a Zlatan y os di Zlatan. De nada. La historia sigue. Ahora volved a ver el béisbol", escribió en sus redes sociales. Tras regresar a la Serie A y marcar cuatro goles en diez partidos, Ibrahimovic deberá ahora sobreponerse a esta lesión para volver a liderar al Milan en el terreno de juego.



El sueco tiene contrato con el club milanés hasta el próximo 30 de junio y, pese a que lo ampliará algunos meses para poder terminar esta temporada 2019-2020, en Italia ven complicado que siga compitiendo con el cuadro milanista en la próxima campaña. Los últimos cambios en la cúpula directiva del Milan, con el despido del croata Zvonimir Boban, ya ex jefe de fútbol "rossonero", podrían alejar a "Ibra" de Milán la próxima campaña.



