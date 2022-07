El internacional sueco del Milan, el delantero Zlatan Ibrahimovic, de 40 años, seguirá en el equipo italiano, tras aceptar la propuesta del club, al que permanecerá vinculado hasta junio de 2023, informaron hoy los medios locales.

Zlatan define su futuro

Zlatan Ibrahimovic (izq.) Foto: AFP

A falta de la confirmación oficial, que tendrá lugar en las próximas horas, ha trascendido que el jugador, que se operó en mayo pasado de la rodilla izquierda y estará aún de baja entre 5 y 6 meses, cobrará un millón de euros más primas vinculadas a los goles que marque y a los partidos que juegue.



El rendimiento de Ibrahimovic, que no se espera que regrese a los terrenos de juego hasta el año próximo, cuando tendrá ya 41 años, ha estado muy limitado por la lesión esta temporada, en la que disputó 23 de los 38 partidos del campeonato.



"Durante los últimos seis meses he jugado sin ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. La rodilla estuvo inflamada durante seis meses. Solo pude entrenar con el equipo 10 veces en los últimos seis meses. Recibí más de 20 inyecciones en seis meses. Me vaciaron la rodilla una vez a la semana durante seis meses. Analgésicos todos los días durante seis meses", dijo en mayo pasado, al desvelar el calvario sufrido este año.



"Apenas dormí durante seis meses a causa del dolor. Nunca sufrí tanto dentro y fuera del campo. Hice de algo imposible algo posible", añadió en Instagram.



DEPORTES

*Con EFE