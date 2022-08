El sueco Zlatan Ibrahimovic se recupera de una cirugía para tratar de volver a mediados de la nueva temporada en la Serie A con el Milan, al que ayudó a conseguir su primer título de Liga luego de 11 años sin conseguirlo.

Zlatan no tuvo mucha continuidad en la temporada pasada, debido a sus problemas en la rodilla izquierda. Jugó 23 partidos en la Serie A, 11 de ellos como titular. Sin embargo, consiguió ocho goles que fueron importantes en la campaña hacia el título.



Consciente de los problemas que le generó su lesión, el sueco se hizo operar en mayo de este año y apenas estaría de regreso a las canchas a finales de este año.

AC Milan Campeón de la liga italiana, tras once años. Foto: AFP

El sufrimiento de Zlatan por su lesión de rodilla



En una entrevista con Sky Sports, Ibrahimovic reveló que venía sufriendo mucho con su lesión y por qué tomó la decisión de operarse.



“Durante los últimos seis meses jugué sin ligamento cruzado anterior en mi rodilla izquierda. Mi rodilla ha estado hinchada durante seis meses. Solo pude entrenar con el equipo diez veces en los últimos seis meses. Me han puesto más de 20 inyecciones en seis meses. He vaciado la rodilla una vez a la semana durante seis meses. Analgésicos todos los días durante seis meses. Casi no dormí durante seis meses debido al dolor. Nunca había sufrido tanto dentro y fuera del campo”, reveló.



Mientras el club anunció que Zlatan había renovado su contrato hasta mediados de 2023, el jugador publicó una impactante imagen en sus redes sociales, en la que muestra cómo están hoy sus piernas.

A pesar de la inactividad, Zlatan sigue pleno muscularmente y no para en su proceso para volver a las canchas. La imagen solamente está acompañada de la palabra "Limitless" (sin límites) y la etiqueta #11weeksafter (11 semanas después, el tiempo que ha pasado desde la cirugía de rodilla).



El título de liga con el Milan se suma a los que Zlatan ya ganó con Ajax, Inter, Barcelona, Paris Saint-Germain y Manchester United. Tras casi dos años en el club, ahora aspira a conseguir el título que le falta, la Liga de Campeones.



