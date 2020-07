Zlatan Ibrahimovic descartó este sábado la idea de una retirada en un video al estilo de jugador sueco, dos semanas después de haber dejado planear dudas sobre su futuro.

"Por tanto, ustedes piensan que estoy terminado, que mi carrera va a acabar pronto. No me conocen", declara el delantero de 38 años al inicio de este corto video colgado en su cuenta Instagram, donde muestra imágenes de sus goles más espectaculares.



"Solo tengo una cosa que decirles. No soy como ustedes, porque no soy ustedes. Soy Zlatan Ibrahimovic y solo estoy en pleno calentamiento", concluye, cuatro días después del anuncio de la prolongación del contrato del entrenador del AC Milan, Stefano Pioli, con el que tiene una buena relación.

El delantero sueco había sido más misterioso sobre sus intenciones el 7 de julio en la cadena Dazn. "Vamos a ver. Tengo todavía un mes para divertirme. Hay cosas que pasan aquí sobre las que no tenemos control", había declarado "Ibra", cuya llegada en enero coincidió con la espectacular recuperación del Milan, ahora sexto e la Serie A, que termina el próximo fin de semana.



Le puede interesar: (James portó una camiseta de un club diferente al Real Madrid: ¿se va?).



"Lo siento por los tifosi. Es tal vez la última vez que me vean de verdad. Lean entre líneas", declaró.



Los medios deportivos italianos hablaban con insistencia de la llegada en esta pretemporada del alemán Ralf Rangnick, como entrenador y director deportivo, lo que habría implicado una probable marcha de Stefano Pioli, pero también del director técnico, Paolo Maldini, con quien Ibra mantiene también buenas relaciones.



AFP