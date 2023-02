Zlatan Ibrahimovic siempre ha sido reconocido como un tipo duro, inquebrantable, de fuertes palabras. Sin embargo, su lado más human y sensible salió a la luz.

Zlatan, uno de los futbolistas más reconocidos del mundo, actual jugador del Milan de Italia, se quebró en un video que se hizo viral, por cuenta de la salud de uno de sus grandes amigos.



La historia viene desde sus inicios como gran profesional, cuando Zlatan estaba en el PSV y allí conoció a Thijs Slegers, quien en esa época era jefe de prensa del club de Países Bajos.

Zlatan ha sido distinguido como el mejor futbolista sueco en 12 oportunidades. Foto: AFP

El periodista neerlandés lucha contra una leucemia aguda desde 2020 y actualmente atraviesa la fase terminal de la enfermedad.



Durante la transmisión de la cadena ESPN, al delantero sueco le pidieron que recuerde cómo conoció a Thijs. “¿Si me acuerdo? Claro que me acuerdo, era el único amigo que tenía en Países Bajos. Estaba perdido, era joven, estaba confundido y no tenía a nadie. De la nada apareció este periodista que se acercó a mí y en ese momento los periodistas no eran mis amigos. Eran lo opuesto, mis enemigos. Fuimos a cenar, almuerzo digamos y al día siguiente ya éramos grandes amigos”, recordó el sueco.

Slegers aprovecha sus últimas semanas de vida para contarle al mundo su lucha personal y ser un ejemplo para las personas que sufren la enfermedad.

"Jugamos al tenis, me ayudó un montón, me dio todo el apoyo que necesitaba. Ese fue el primer paso en mi carrera y hasta escribí de él en mi libro, siempre fui muy agradecido por todo y todavía nos mantenemos en contacto. Entró directo en mi corazón desde el primer momento. Thijs, sólo quiero decir que te quiero mucho mi amigo”, agregó Zlatan, quien en ese instante no pudo aguantar las lágrimas.



El periodista quiere enviar un mensaje sobre la importancia de las donaciones de células madres y sangre. Su campaña logró aproximadamente 10 mil nuevos voluntarios.



La situación de Slegers ha conmovido el mundo del fútbol. En la reciente goleada del PSV frente al Groningen 6-0, el estadio le rindió homenaje.





