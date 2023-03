Zlatan Ibrahimovic se siente como el padre del resto del plantel de la Selección de Suecia, a la que regresó después de más de un año de ausencia por lesión.

"He estado fuera 14 meses en los que solo sufrí. Ahora estoy de vuelta y me siento bien. Juego con alegría y sin dolor. Veremos cuánto tiempo dura, pero es divertido estar aquí. Me siento como el padre de este equipo", declaró Zlatan.

Zlatan Ibrahimovic se convirtió este viernes en el jugador de más edad en disputar un partido de la fase de clasificación a la Eurocopa, al entrar en juego en el minuto 73 del duelo de su país, Suecia, ante Bélgica, este viernes en Solna (periferia de Estocolmo).

¡ZLATAN HACE HISTORIA! Ibrahimovic ingresa vs. Bélgica y, con 41 años, se convierte en el jugador más longevo en disputar un partido por las Eliminatorias UEFA.



📺 Mirá el partido por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/wvrnhfw1L5 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 24, 2023

Zlatan rompió una marca del histórico Dino Zoff

El atacante tiene 41 años, cinco meses y 21 días. Mejora la anterior plusmarca, que desde el 29 de mayo de 1983 estaba en poder del mítico arquero de Italia Dino Zoff (41 años, tres meses y un día).



'Ibra', de baja en los primeros meses de la temporada por la recuperación tras una operación, reapareció en febrero y el pasado fin de semana se convirtió en el jugador de más edad en marcar en la Serie A italiana, para su equipo AC Milan.

Facebook Twitter Linkedin

Zlatan Ibrahimovic, en sus primeros años con la Selección. Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO



Esta semana declaró que aspiraba a disputar la Eurocopa-2024 en Alemania. Tendría entonces 42 años y en caso de conseguirlo se convertiría en el jugador de más edad en disputar la fase final del torneo continental europeo.



El actual récord de longevidad lo ostenta el arquero húngaro Gabor Kiraly, que disputó la Eurocopa-2016 con 40 años.



DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes