Zlatan Ibrahimovic: contundente declaración sobre el sexo y el fútbol; ¿qué prefiere?

El periodista Piers Morgan, el mismo que hace poco entrevistó al dirigente deportivo Luis Rubiales, aparece de nuevo con otra picante charla, esta vez con el sueco Zlatan Ibrahimovic.

Aunque solo hasta el 5 de octubre se conocerá la totalidad de la entrevista, cuando se emita la pieza en Talk TV, ya se ha conocido parte de lo que será el contenido de la misma.

Zlatan y el sexo

Ibrahimovic, conmovido en su despedida. Foto: Redes sociales

El sueco negó rotundamente que el fútbol pueda compararse con el sexo. “Cuando marcas un gol, ¿es mejor que el sexo?”, le preguntó el Morgan. “El sexo es mucho mejor que el fútbol. Quien piense diferente tiene un problema con el sexo y debería buscar ayuda. Cuando digo que soy Dios, ¿crees que estoy bromeando? No lo estoy haciendo”, afirmó.

Zlatan Ibrahimovic. Foto: EFE

La declaración es el abrebocas de lo que será la nota completa que ya genera gran expectativa.



Sin embargo, su afirmación ya genera polémica y ha sido contrastada con una de Lineker, el goleador británico, quien respondió en 2020 a la misma pregunta en el pódcast Match of the Day.



“Creo que todos estamos totalmente de acuerdo en que marcar un gol es mucho mejor. Todo el mundo puede tener relaciones sexuales, pero no todo el mundo puede marcar un gol importante en un partido importante”, opinó al respecto.



Cuando Zlatan estuvo en el Manchester United, dirigido por José Mourinho, reconoció públicamente que la clave de su rendimiento era no tener sexo antes de los partidos.



“Hay unos cuantos futbolistas que dicen que practican mucho sexo para lograr mejores resultados. Yo lo he intentado, pero para mí, la rabia es la mejor fuerza. Lo noto una y otra vez. Si estoy enfadado por algo o con alguien, entonces soy realmente bueno”, dijo por entonces.



El sueco también contó una anécdota que tuvo con el entrenador Pep Guardiola cuando él llegó al entrenamiento en un carro lujoso.



"En el primer encuentro con Pep me dijo 'recuerda que aquí los jugadores no llegan en Ferraris'. Yo me presenté con mi puto Ferrari”, dijo el sueco.



DEPORTES

