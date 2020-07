'Parece que ganamos por los árbitros y no es así': Zinedine Zidane

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, reconoció que está "cansado" de las polémicas que rodean a su equipo por las decisiones del VAR, la última este domingo frente al Athletic Club en San Mamés, y pidió "respeto" para sus futbolistas.

"Parece que ganamos por los árbitros y no es así", manifestó el técnico francés. "Sí, estoy cansado. Al final siempre hablamos de lo mismo, pero esto no va a cambiar. El árbitro ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti porque hay penalti", subrayó sobre la pena máxima pitada por el colegiado a instancias del VAR por un pisotón de Dani García a Marcelo.



Zidane recalcó que, al margen de esas polémicas, a su equipo "nadie" le va a apartar del "objetivo de seguir jugando al fútbol" como lo está haciendo.



"Hay personas que hacen su trabajo y ya está, hay que respetarlo. Nosotros vamos a seguir con lo que estamos haciendo, centrarnos en el fútbol y nada más", zanjó.



El técnico madridista felicitó a sus jugadores por las siete victorias encadenadas tras el parón de la Liga por la pandemia, pero avisó de que aún no han "ganado nada".



"Lo que tenemos que hacer es pensar en lo que estamos haciendo, lo de fuera no podemos escucharlo. LaLiga se va a decidir al final, como siempre. Estamos centrados en los partidos que nos quedan", insistió sobre la posible euforia que puede rodear al equipo por la amplia ventaja de que dispone sobre el Barcelona.



Zidane también resaltó que la "fortaleza" del Real Madrid en los partidos posteriores al parón ha sido su "fuerza defensiva" y el "equilibrio". "Cuando perdemos el balón defendemos todos", afirmó. "Eso lo estamos haciendo muy bien. A la hora de jugar nos ha faltado ofensivamente, pero podemos mejorar", añadió.



Por último, sobre la ausencia en la convocatoria para el partido de San Mamés del colombiano James Rodríguez, desveló que "es él que ha querido quedarse fuera por un tema suyo". "No voy a hablar nada más de eso", señaló cuando se le insistió sobre este asunto.



EFE