Zidane dice mucho sin hablar de James Rodríguez

Escribir sobre James Rodríguez hoy en día es una forma de especular. Todos los días sale un rumor y ni una afirmación. Esto mismo le pasa al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, que habla sin hablar del volante colombiano. Este martes fue una nueva prueba de esto.

Zidane fue consultado este martes por James Rodríguez, después de la derrota 1-0 contra Tottenham en la Audi Cup, en la que dijo mucho sin decir nada sobre el futuro del colombiano.



"No sé lo que va a pasar. Estamos aquí, entrenando, jugando y pienso solo en eso", aseguró después de ser preguntado sobre la situación del colombiano.

Pero la prensa siguió insistiendo en cuál será el destino, de si podía salir o si se podría quedar o si quería que se quedara y Zidane volvió a confundir para reinar.



"No estoy en eso. Estoy aquí con mis jugadores, pensando en lo que estamos haciendo ahora. Nada más", añadió.



Por otro lado, luego de encajar su tercera en los cuatro partidos de pretemporada, el entrenador francés afirmó que tiene un equipazo y no lo tiene asustado lo que están viviendo.



"Siempre pienso positivo. Nadie me va a quitar lo que nosotros vamos a hacer este año. Nadie. Sé que es complicado porque empezamos una temporada difícil, hemos empezado de una forma difícil. Sé que tengo un equipazo. No estamos listos todavía, se ve. Vamos a recuperar más juego, más confianza, más todo. Lo que necesitamos hoy en día es sólo ganar un partido, de verdad", concluyó.



