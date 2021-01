Zinedine Zidane no aguantó más: explotó contra la Liga

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, consideró en la rueda de prensa posterior al encuentro ante Osasuna (0-0) que el duelo de El Sadar no fue “un partido de fútbol” ya que “las condiciones eran muy complicadas” y el partido no se debería haber jugado.

A su juicio, se debió haber aplazado “claramente” el choque ante Osasuna por el estado del terreno de juego.



“Nosotros jugamos el partido porque nos dijeron, pero al final en estas condiciones hemos visto lo que hemos visto”, explicó con enfado el técnico del Real Madrid.



El técnico francés admitió que se han vivido “mal” las horas previas al encuentro y no supo precisar cuando regresarán a Madrid.



“No sabemos cuándo vamos a volver, si mañana o pasado. Al final tenemos que aguantar y vamos a olvidarnos de ello para pensar ya en el miércoles”, indicó el entrenador francés tras el empate a cero cosechado en Pamplona.



Ya el equipo había tenido problemas para llegar a Pamplona: estuvo atrapado en una pista del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sin poder despegar, rodeado de hielo y nieve que no les permite viajar ni poder desalojar el avión, lo que provocó un clima de indignación con LaLiga por una situación que consideran era evitable viendo las nevadas.



De hecho, el partido que este sábado debían jugar Atlético de Madrid, líder del campeonato, y Athlétic de Bilbao fue aplazado por el temporal de nieve que afectó a la capital española.



