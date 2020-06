Corto y contundente: Zidane respondió a las declaraciones de James

James Rodríguez, después de mucho tiempo, rompió su silencio y habló de su situación en el Real Madrid, justo antes del duelo contra el Mallorca y después de su reaparición el domingo con el equipo, en la Liga española.

Entre otras cosas, el jugador colombiano dijo, en declaraciones a golcaracol.com. que no sabía por qué no era tenido en cuenta y expresó que el técnico Zinedine Zidane tenía sus hombres de confianza.



El tema no pasó inadvertido. Tras la victoria 2-0 frente al Mallorca, en la que James, de nuevo, fue suplente y no tuvo minutos, el DT francés no quiso meterse en polémicas cuando le preguntaron por las declaraciones del colombiano.



"No voy a explicar nada, soy el entrenador, estamos todos aquí y James es un jugador más. Quiere jugar, como todos, es normal, quiere jugar más, pero al final son decisiones y yo intento hacer las cosas como entrenador del Real Madrid”, dijo Zidane.

“No tiene nada que ver con eso: un día es James, otro Bale, otro Isco… Siempre sacas uno. Esto no va a cambiar lo que estamos haciendo todos, porque cada uno aporta su granito de arena, y eso es lo más importante. No me voy a meter en lo que quieren para sacar portadas", agregó el DT blanco.



La victoria frente al Mallorca volvió a dejar al Real Madrid a la cabeza de la Liga española, con los mismos puntos del Barcelona, pero favorecido por los enfrentamientos directos.



