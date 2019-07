Zidane, seco al hablar de James: 'Es un asunto de presidentes, no mío'

Por la forma como Zinedine Zidane se refiere a James Rodríguez, parece más que claro que el francés no tiene intenciones de contar con el colombiano en la próxima temporada. James, por ahora, es jugador del Real Madrid, tras volver de su préstamo de dos años en el Bayern Múnich.

A Zidane, en la rueda de prensa previa al clásico entre el Real Madrid y el Atlético, que se jugará este viernes en Nueva Jersey, en la International Champions Cup, le preguntaron sobre una frase de Miguel Ángel Gil Marín, directivo 'colchonero', quien habría asegurado que James no quería seguir en el Madrid. El Atlético está interesado en llevárselo.



La respuesta del francés fue seca: "Es un asunto del club. Es algo entre ellos, los presidentes, no mío".



La lesión de Marco Asensio no cambia los planes de Zidane en cuanto a la conformación de su equipo: "Estamos trabajando con los jugadores aquí. Pensamos en el primer partido de Liga", dijo, y agregó: "No cambia nada. Yo no pienso en eso, en quien va a reemplazar a Marco. No. Estamos tocados con la lesión. Pero hay un partido mañana (viernes). Luego veremos".



DEPORTES