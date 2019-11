Zidane responde a la situación de Bale en el Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció en la rueda de prensa previa al partido del sábado contra la Real Sociedad en la en la que las preguntas acerca del galés Gareth Bale volvieron a ser protagonistas y el técnico no entró a valorar la actitud de su futbolista, pero sí aprovechó para asegurar que confía en que volverá a ser decisivo”.

"Yo considero que hacemos mucho ruido por el tema de Gareth, pero lo importante es concentramos en el fútbol. Cada uno opina, pero al final es algo demasiado. Nosotros lo recuperamos y estamos encantados. Ha dado mucho al club y sólo miro a lo deportivo. Lo otro no me interesa" (...) "Cuando miras lo que ha dado al club y la gente, los que sienten los colores, la gente que va a venir al estadio, debe pensar que es uno de los nuestros y la gente tiene que estar con él", dijo Zidane.



Además, Zidane respondió tajantemente al ser cuestionado sobre si él solo entrenaría al Real Madrid en LaLiga Santander: “Sí. Yo soy blanco (ríe), esto lo tienes o no”.



El partido frente a la Real Sociedad llega tras un parón de selecciones al que el equipo blanco llegó en un gran estado de forma y el técnico galo asegura que están listos para recuperar la competición al nivel al que la dejaron: “Es complicado, pero es lo que hay. Sabemos la situación y esto no va a cambiar. Sabemos que tenemos muchos jugadores que se van siempre con la selección y lo aceptamos. Hemos tenido 48 horas, pero nos adaptamos y estamos preparados para un partido importante para nosotros”.



Tras el encuentro liguero, el París Saint-Germain visitará el Santiago Bernabéu en un duelo en el que el Real Madrid puede certificar su pase a octavos de final de la Liga de Campeones, pero Zidane se centra en el partido contra el conjunto vasco: “Mañana es el partido más importante y no miro más allá. Tenemos que pensar solo en el partido de mañana y me voy a concentrar en eso. Si lo hacemos mañana bien, el martes vamos a tener más oportunidades de hacerlo bien”.



EFE