Zidane mantiene el misterio, pero abre una ventana sobre su futuro

El técnico Zinedine Zidane evitó una vez más entrar en detalles sobre su futuro en el Real Madrid, durante su rueda de prensa previa al juego contra Villarreal, en la fecha final en la liga española. Sin embargo, una respuesta genera inquietudes.

La pregunta concreta fue si el Real Madrid puede ser mejor equipo sin él como entrenador, a lo que respondió, "Seguro, segurísimo".

Zinedine Zidane la pasa mal en el Real Madrid. Foto: EFE



Este escueta respuesta ya da para titulares en la prensa española, mientras crece la incertidumbre sobre si el DT dejará su carga al terminar esta temporada, con varios nombres sonando para asumir en el banquillo.



Mientras tanto, Zidane confirmó que cuenta con el capitán Sergio Ramos para el último partido de la temporada ante el Villarreal, jornada en la que se decide LaLiga Santander, y una nueva ausencia del belga Eden Hazard, por un problema que no determinó.



"Hazard algo tiene, poca cosa pero como siempre, no queremos arriesgar", desveló

Zidane en rueda de prensa. "Si no entrenó hoy con el equipo es porque le pasa algo. Mañana no va estar", añadió.

Por contra, el técnico madridista recupera a Sergio Ramos y el francés Raphael Varane.

Zidane admitió antes de facilitar la convocatoria esta tarde, que el capitán será citado tras completar dos entrenamientos con el grupo.



"Sergio mañana va a estar con nosotros, ha entrenado con normalidad y va a estar. El equipo se verá mañana", aseguró.



DEPORTES Y EFE

