¡Se acabó la paciencia! Este sería el fin del ciclo de Zidane

La derrota del Real Madrid el miércoles en dieciseisavos de final de la Copa del Rey, 2-1, a manos del Alcoyano, de la segunda división B, equivalente a la tercera categoría del fútbol español, ha desatado una crisis en el club.

Los medios españoles manejan la versión la cual este habría sido el punto final de la relación del técnico, Zinedine Zidane, y la junta directiva y hasta ya se habla de su reemplazo.



"Los dirigentes madridistas no apuntan a la toma de decisiones drásticas de manera inmediata y sí a la espera al final de la temporada para poner en marcha un nuevo Real Madrid sin algunos de los actuales protagonistas del equipo blanco, pero con renovadas ilusiones, tan necesarias como imprescindibles", advierten en el periódico deportivo, Marca.



Y agregaron: "El Real Madrid todavía puede ganar dos títulos, pero el desgaste sufrido por Zidane y algunos de sus jugadores, es mayor a la posibilidad de ganar bien Laliga o la Champions, competiciones en las que el equipo blanco no es el favorito".



Zidane y el club no viven un mejor momento. Los resultados no son los mejores, para la muerta este botón en la Copa del Rey, y no se pueden dar el lujo de seguir de capa caída.



"Zidane no escapa a la máxima de que los entrenadores están supeditados a los resultados y a las sensaciones que emite su equipo. El Real Madrid actual no encuentra el rumbo y las señales que emite apuntan a una pérdida total de la confianza en el mensaje del entrenador, tal y como quedó demostrado ante el Alcoyano, con un técnico sin capacidad de respuesta al término de los noventa minutos", escribió el rotativo.





En otro apunte, Marca advierte que ya se habla de nombres y recuerdan que José Mourinho llegó al club un año después de la histórica eliminación en el partido con el Alcorcón.



En Argentina adviertmn que el actual técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, es uno de los que podría ir a reemplazar a Zidane en el Real Madrid, aunque nadie lo confirma con fuente oficial.



AS tiene en su página un video con las palabras de Zidane, que advierte que no van a bajar los brazos, pero que el momento que se vive en malo.



El brasileño Eder Militao abrió el marcador para los blancos (45), pero José Solbes empató (81) enviando el partido a la prórroga, donde Juanan remató en boca de gol para hacer el 2-1 (115) que dio el pase al modesto equipo alicantino.



Alcoyano acabó marcando el gol de la victoria cuando ya jugaba en inferioridad por la expulsión por doble amarilla de Ramón López (110).



La eliminación en su primer partido de Copa esta temporada supone un nuevo mazazo para el equipo blanco, que el jueves de la semana pasada había sufrido una dolorosa derrota en la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao, a la postre ganador del trofeo.



Deportes