James brilló… ¿qué dijo Zidane?

Zinedine Zidane se desbordó en elogios hacia sus dirigidos, tras el triunfo 4-2 del Real Madrid sobre el Granada.

James Rodríguez entró al minuto 37 de la segunda parte, anotó en el segundo minuto de reposición para el definitivo 4-2, cuando el partido estaba enredado.



“Decía antes que jugamos el primero contra el segundo, el segundo te tiene que meter en dificultades. La primera parte la controlamos, pero ellos son un equipo bueno. Lo han demostrado. En una jugada entran en el partido y nosotros tenemos un poco de dificultades, pero bien. Al final controlamos y metimos el cuarto. Controlamos desde el minuto 1 al final del partido. No nos salimos del encuentro. Es una victoria merecida”, dijo el DT.



Zidane habló bien de Eden Hazard y de Federico Valverde, pero nadie le preguntó por James y él tampoco hizo referencia al colombiano.



“¿Por qué invisible? No, para nada, Lo contrario, por eso juega. Está muy bien, es muy bueno. No lo descubrimos ahora. Quiere mostrar que es muy bueno. Valverde ha hecho un partidazo. Ha dado el segundo gol, en el tercero lo ha recuperado para el golazo de Modric. Me alegro por él porque tiene un golpeo fenomenal y no se atreve mucho”, señaló.



Deportes