Después de su retiro como director técnico del Real Madrid en mayo de 2021, Zinedine Zidane ha decidido seguir en las esferas ejecutivas del deporte, pero ahora en uno diferente al suyo.



El martes de esta semana el histórico exjugador de fútbol anunció que será embajador de marca para el equipo de Fórmula 1 y fabricante de automóviles francés Alpine, como parte del programa de equidad de género que este ha desarrollado. Su nueva posición marca la incursión de su experiencia e imagen a una frontera deportiva distinta.

La noticia se dio en una exhibición de la empresa francesa en Londres, Reino Unido, en la que reveló su nuevo carro deportivo (el A523) junto a otros avances para la temporada de este año, entre las cuales esta integración es la más llamativa.

“Estoy muy feliz de estar aquí hoy y de ser parte del equipo Alpine", declaró Zidane. "Tuve la oportunidad de reunirme con Laurent [Rossi, directora ejecutiva de Alpine], Davide [Brivio] y con todo el equipo para un Gran Premio. Fue un buen encuentro y ellos tenían un proyecto para dar oportunidades a los jóvenes, para desplegarlas a todo el talento joven. Me interesó este proyecto”.

También hizo énfasis en el potencial que hay de compartir su larga y legendaria experiencia con la escudería. El entusiasmo del equipo bien lo resumió Pierre Gasly, nuevo piloto de Alpine para 2023, al admitir que “no tenía palabras” ante el anuncio del nuevo miembro.

La relación del campeón mundial de 1998 con los deportes automovilísticos no es completamente nueva. “Comencé apoyando al gran Ayrton Senna y desde entonces he adorado la Formula 1”, dijo en su última entrevista con France 24. “Es completamente bello ver un auto hermoso, es siempre un placer ver un auto de Fórmula 1 y estar cerca de este, no es algo que se le da a todo el mundo. Son impresionantes”.

Zinédine Zidane con Michael Schumacher en el Circuito de Nevers Magny-Cours, Francia, 2007. Foto: Twitter: @schumacher

Esta singular iniciativa llega después de la polémica en torno a Noël Le Graët, antiguo presidente de la Federación Francesa de Fútbol, por negarle la cabeza directiva del equipo nacional para el pasado mundial a Zidane, a pesar de las insistencias de este (sentencia que le costó su misma presidencia). Por lo pronto, el ídolo de Francia parece continuar con miras a este mismo cargo pero esta vez en el Paris Saint-Germain.

