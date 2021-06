Zidane se enfurece con un periodista que lo persigue

🎙 Journaliste : Avez-vous quitté le Real Madrid en mauvais termes ?



🗣 Zidane : Tu as toujours les mêmes questions idiotes qu'avant ? Ton travail est une honte. Je te connais et tu me connais. Viens ici, laisse-moi te parler sans les caméras.pic.twitter.com/kAcmp9Oaxs