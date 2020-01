James Rodríguez, habilitado para jugar contra Sevilla, ¿lo hará?

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, dedicó elogios al capitán Sergio Ramos por su "carácter" y el deseo de estar siempre para jugar, aunque no desveló si ante el Sevilla ve en condiciones de jugar al camero, tras un esguince de tobillo, ni al francés Karim Benzema, después de un percance muscular, pero no nombró a James, es más, no lo convocó.

"No voy a decir lo que vamos a hacer, todos quieren estar pero lo importante es estar preparado para el partido", dijo Zidane sin desvelar sus cartas para medirse al Sevilla.

"Hemos tenido algunos problemas, siempre hay un jugador al que le pasa algo y se verá mañana quiénes van a estar. Sabemos que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de nuestra Liga y tenemos que estar preparados para hacer un gran partido", añadió.



Hasta la lista de convocados de Zidane, no se sabrá si los jugadores recién recuperados son citados y no será hasta una hora antes del partido cuando se sepa si son titulares Ramos y Benzema.



"Sabemos el carácter que tiene Sergio. Siempre quiere estar y lo ha hecho todo para poder estar pero mañana se verá. Es un ejemplo para todos, nuestro líder, la referencia para todos aquí", elogió al capitán madridista.



EFE