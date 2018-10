La Francia dorada de 1998 brilla ahora en los banquillos

Hace 20 años, Zinedine Zidane tenía una incipiente calvicie y una magia desbordante; Didier Deschamps era el capitán, pero ya parecía el técnico; Laurent Blanc tenía esa mirada del que deja la vida para ganar, y parecía que la dejaba, y Thierry Henry era un diamante que empezaba a pulir los goles que le dieron fama. Fueron parte de aquella generación dorada de Francia que ganó el Mundial de 1998. Veinte años después, cuando la calvicie asoma y las canas abundan, ellos siguen en la élite: ahora son la generación dorada de entrenadores franceses.

Zidane pasó de ser balón de oro y de ganar la Champions y el Mundial a convertirse en uno de los prestigiosos entrenadores del momento, con tres orejonas en el bolsillo del Real Madrid, el cual abandonó la temporada pasada. Deschamps no solo ganó el Mundial como jugador, sino que es el tercero que repite como DT, con Zagallo y Beckenbauer. Zidane fue elegido en 2017 el mejor DT en los premios The Best de la Fifa, y Deschamps, este año. A ellos los siguen otros exintegrantes de aquel plantel del 98, como Blanc, que lo ganó todo como DT del PSG, donde estuvo hasta el 2016. Y ahora aparecen Henry, el nuevo técnico del Mónaco, donde dirige a Falcao, y otro de la camada del 98, Patrick Vieira, del Niza.



Sin embargo, no obstante tener las mismas raíces de ese equipo francés del 98 que era dirigido por Aimé Jacquet, no son técnicos similares. Así lo analizan dos expertos periodistas franceses. Por un lado, Romain Molina, autor de los libros Cavani, el Matador y Unai Emery, el Maestro, opina: “De esa generación del 98 se destaca gente con personalidad y carisma. Pero cada uno tiene una trayectoria distinta, influenciados por técnicos extranjeros. Zidane, por su tiempo en el Madrid y su formación en Francia. Deschamps es distinto, porque ya tenia actitudes naturales de manejar un grupo. Ambos tienen la influencia italiana, por Fabio Capello en Juventus. Henry se ha tomado su tiempo y hace parte de una filosofía de fútbol, porque teoriza mucho, con mucha inteligencia. Y Blanc es un manejador de hombres que ha tenido influencia de Alex Ferguson”, opina Romain, quien agrega que, más allá de ese prestigio, los técnicos franceses son muy conservadores, sobre todo los que dirigen en la Liga.

Por su parte, Antoine Bourlon, periodista de la revista France Football, analiza: “Comparando sus experiencias, tienen diferentes maneras de teorizar el juego. En 1998 fue pragmatismo al máximo con Jacquet. Deschamps es heredero de esto, agregando su cultura táctica y su trabajo, un poco italiano. Blanc nunca dudó en ser fervoroso con un juego de posesión y posición, como lo vimos en PSG. Henry está visto hoy como influenciado por Guardiola, el hermoso juego con un enfoque más romántico del fútbol que Deschamps”, dice.



Otro aspecto que analiza Bourloin es la capacidad que tienen estos entrenadores para manejar vestuarios complicados y lidiar con las figuras. “La Copa del Mundo es el mejor ejemplo para Francia, donde Deschamps sabía cómo manejar a Mbappé, Griezmann, Pogba, al fijar una base común de trabajo y objetivo.

El turno de Henry

Ahora, en Francia, donde hay 17 entrenadores nacionales (el extranjero mas importante es el alemán Thomas Tuchel, del PSG), hay grandes expectativas con la llegada de Thierry Henry al Mónaco. Esta es su primera experiencia como entrenador principal, luego de ser asistente de Roberto Martínez en Bélgica. Sin embargo, se sabe que Mónaco pasa un momento difícil.

“En Francia, a mucha gente no le gusta Henry. Pero tiene mucha ambición. Es perfeccionista, estricto y con mucha pasión por el juego. Su situación en Mónaco es complicada porque la plantilla no está al nivel de la de otros años”, opina Romain.

Bourlon coincide en ese aspecto futbolístico del Mónaco, pero agrega que la figura de Henry puede levantar el nivel del equipo. “Puede ser una buena opción. Aprecia el fútbol, respira el balón, conoce perfectamente el juego, la personalidad de los jugadores y tiene mucho carisma. Intento no ser demasiado exigente por el momento del equipo, pero Henry es un ídolo; por lo tanto, inevitablemente, hay muchas expectativas y el deseo de ver a su equipo producir un hermoso fútbol”, dice.



De la camada de la Selección de Francia campeona en 1998, hay un quinto exfutbolista que ahora es también entrenador; se trata de Patrick Vieira, recordado

mediocampista que jugó en el Milán, el Arsenal, Juventus, el Inter y Manchester City y quien se retiró en 2011. Como entrenador, apenas hace sus primeros pinos, al dirigir primero el equipo B del Manchester City, y ahora, a sus 42 años, está al frente del Niza de la primera división de Francia. En el país galo lo ven como un técnico con futuro, que viene planteando un juego con defensa de tres hombre



