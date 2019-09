Zidane se ‘pone en los zapatos’ de los que no están convocados

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, de a poco va ampliando su carta de posibilidades para confeccionar las nóminas que utilizará en los diferentes partidos que tenga que afrontar. Sin embargo, que haya recuperado jugadores, también es un dolor de cabeza porque tiene que dejar por fuera de la convocatoria a algunos.

Este es el caso que sufrieron el colombiano James Rodríguez y el galés Gareth Bale, quienes se quedaron por fuera de la convocatoria del Real Madrid para enfrentar este martes a Brujas, en la segunda fecha de la Champions League.



Este escenario parece no ser muy cómodo para Zidane, quien aseguró molestarse por tener que dejar jugadores por fuera de estas convocatorias, cuando se encuentran bien.

“Cuando uno no está convocado es jodido, en el sentido que entrenas y quieres estar. Es lo que más me molesta, tener gente fuera de la lista, que se queden en casa aunque estén bien... no puedo decir nada. Decirles que insistan en entrenar porque voy a contar con todos", comentó.



