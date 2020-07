Zidane explica por qué no convocó a James

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aclaró este domingo la situación del futbolista colombiano James Rodríguez y su ausencia en la convocatoria para el partido que el Real Madrid jugó este domingo contra el Athletic de Bilbao y que ganó 0-1..

El entrenador fue consultado por la situaciones de James y Bale. En cuanto al colombiano Zidane dijo: "Él (James) ha querido quedarse fuera por el tema suyo". "No voy a hablar nada más de eso", señaló cuando se le insistió sobre este asunto.



"Sobre Bale… hay jugadores aquí, tengo que elegir y lleva dos partidos sin entrar. Siempre intentáis buscar cosas con los jugadores, puedes preguntar, muy bien, no digo nada, pero siempre me dices lo mismo. Hay 25 jugadores y tengo que trabajar con todos", agregó Zidane.



La frase de Zidane abre más interrogantes en cuanto al futuro del jugador colombiano. Este mismo domingo surgió la versión desde Inglaterra sobre el interés que tendrían el Manchester United y el Arsenal, que lo buscarían por 22,5 millones de euros.



Desde que se reanudó la liga española James solo ha jugado 78 minutos y de resto había estado de suplente. Este fin de semana llamó la atención porque no estuvo en la convocatoria.



El jugador ha dado recientes declaraciones sobre su presente y ha manifestado que quiere estar donde pueda jugar.





