¿James va a volver a jugar en el Madrid?, así respondió Zidane

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que en una Liga tan condicionada como la que se está viviendo, con tres jornadas por semana tras el parón, "lo importante es ganar los partidos" por encima del espectáculo. Se refirió al VAR y fue consultado de nuevo por James Rodríguez.

"No estoy preocupado porque lo importante es ganar los partidos", dijo en rueda de prensa. "Defensivamente es importante no encajar como estamos haciendo y luego tenemos jugadores para marcar la diferencia. No metimos cuatro o cinco goles porque el rival defiende y pelea, pero me quedo contento y tranquilo con lo que estamos haciendo", valoró.



Zidane no da importancia a la forma en la que llegan los goles y que se rompiese el partido con un nuevo penalti. "Si hay penalti, hay penalti, yo miro la jugada para llegar hasta ahí y ha sido muy buena con la incorporación de Ferland. Luego es penalti y me da igual, lo importante es meter goles de cualquier manera".



Luego, Zidane fue preguntado otra vez por la ausencia de James. El periodista le consultó si James iba a volver a jugar con el Real Madrid. "No lo sé", fue su escueta respuesta.



James fue ausente nuevamente de la convocatoria. El fin de semana no estuvo en Bilbao porque él mismo pidió no ser citado. Quedan tres partidos y todo indica que el colombiano ya no tendrá más minutos vestido de blanco.



