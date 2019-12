Zidane 'le cantó la tabla' a Bale en el Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que vaya a poner en práctica la decisión de la selección de Gales con Gareth Bale, de prohibirle jugar al golf, y afirmó que él no va "a impedir nada" porque considera que sus jugadores "ya son mayores" para saber lo que tienen que hacer.

"Como entrenador no voy a impedir nada a Gareth ni a ningún jugador. Ya son mayores y saben lo que tiene que hacer cada uno. Yo no les voy a decir nada", aseguró en rueda de prensa descartando extender en su club la prohibición de la selección galesa.



Afectado por una nueva plaga de lesiones, Zidane llega al duelo ante el Espanyol con seis bajas. "Este tramo hasta navidad es muy importante para nosotros", aseguró obligado a buscar soluciones ofensivas y sin querer admitir abiertamente que es el momento del brasileño Vinicius.



"Es el momento de todos y el suyo. Va a estar con nosotros mañana pero es el momento de Vinicius como el de todos. Lo importante es que estén preparados y luego tengo que elegir un once", dijo. El técnico francés hizo una defensa de su equipo médico en un momento crítico por la cantidad de lesiones que está sufriendo el, Real Madrid esta temporada.



"Los jugadores intentan hacer de todo porque juegan cada tres días y es importante no solo entrenar, también descansar, comer bien, recuperar. Los servicios médicos del Real Madrid es de los mejores, los doctores y fisios están cerca de los jugadores, todos estamos en el mismo barco. Tenemos a los mejores y los jugadores lo saben", manifestó.



No cerró las puertas a fichar en el mercado invernal, "puede pasar de todo en el fútbol", afirmó cuando fue preguntado, pero no se salió de su guión de pensar únicamente en su próximo partido, ante un Espanyol al que elogió a pesar de la crisis en la que está inmerso.



"Es un equipo que no se merece estar donde está en la tabla. Es verdad que están atravesando un mal momento a nivel de puntos, no de juego porque durante un partido juega muy bien. Estamos concentrados y no pensamos que jugamos contra uno de los últimos de la tabla. Si les dejas jugar te la puede liar", señaló.



Por último, valoró a Ferland Mendy que tendrá continuidad en el equipo titular ante la nueva lesión muscular de Marcelo.



"Está adaptado en el campo, integrado en el grupo y tiene la posibilidad de jugar por la lesión de Marcelo. Cuando lo ha hecho ha demostrado su nivel y que puede jugar aquí. Tiene que mejorar el español porque es importante pero al resto se adapta muy bien".



