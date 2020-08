La insólita propuesta del Zaragoza, tras perder a Luis Suárez

Luis Suárez, que este miércoles participó en su último entrenamiento con el Real Zaragoza, equipo en el que se encontraba cedido por el Watford británico, dijo que le parece una "vergüenza" que la mejor liga del mundo no tenga respuesta para lo que está ocurriendo en el final de Liga de Segunda.

"Es una vergüenza que no tengan respuesta a estos imprevistos que han surgido porque hoy, 5 de agosto, ya tenía que haber acabado todo pero no ha sido así", reiteró el delantero colombiano.



El jugador de Santa Marta (Colombia) dice tener una pena "increíble" porque al final, como jugador, poder disputar un ascenso a Primera es "lo más bonito" y lamenta que no le dejen terminar lo que empezó con sus compañeros.



"Creo que debían tener listas estas situaciones con tiempo para que no hubiese pasado lo que me está pasando a mí. La verdad es que me parece una auténtica vergüenza lo que me ha pasado y que las autoridades no tomen las auténticas precauciones que se tienen que tomar para estos casos", subrayó.

🔴🎙 LUIS SUÁREZ SE DESPIDE del @RealZaragoza:



🤬“Me parece una auténtica vergüenza lo que me está pasando”.pic.twitter.com/GAeevFsUay — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 5, 2020

Igualmente piensa que su ausencia para la fase de ascenso la notarán sus compañeros porque opina que cuando una plantilla pierde a un jugador el equipo se resiente. "Me duele muchísimo por mis compañeros, porque lo hemos dado todo en esta temporada, por la afición, por el club y por toda una ciudad que se venía mereciendo eso, pero de igual manera confío en que mis compañeros lograrán el objetivo y creo que el Zaragoza subirá a Primera División", finalizó.



Zaragoza, tras perder a su goleador, realizó una petición oficial: dar por terminada la temporada y que se les otorgue el ascenso. El club terminó de tercero en la segunda división.



"En aras a que la competición no se adultere, sin la presencia de uno de los mejores jugadores y máximo goleador del Real Zaragoza, por motivos ajenos a éste y habiendo cumplido fielmente todo lo que se le ha requerido, el Real Zaragoz solicita que se acuerde dar por finalizada la competición de Segunda División de la presente temporada deportiva 2019/2020, proponiendo para ello se adopte alguna de las soluciones siguientes:



1.- Hacer que suban los seis equipos de Segunda División que acabaron en las posiciones del 1 al 6 en la temporada "regular". Con ello, y con el descenso de los tres últimos de Primera División, la temporada 2020-2021 tendría 23 equipos en Primera División.



2.- Alternativamente, que, de acuerdo con la imposibilidad de jugar un play-off con las mismas armas, equitativamente y sin adulterar la competición, los partidos a jugar fueran todos definitivamente acabados con 0-0, lo que, por la reglamentación, haría que el mejor clasificado, el Real Zaragoza, fuera quien subiera.



3.- Alternativamente, si no hubiera de contemplarse la situación 2, que el tercer clasificado en la temporada regular, el Real Zaragoza, fuera quien subiera".



