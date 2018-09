'No vi los candidatos al Puskas porque mi gol no estaba': Ibrahimovic

Fiel a su estilo, Zlatan Ibrahimovic dio de qué hablar tras ser consultado sobre el premio Puskas, que recibió el egipcio Mohamed Salah, por el mejor gol de la temporada.

"No vi los candidatos. Si mi gol no estaba allí, no estoy interesado", aseguró el sueco al finalizar uno de los entrenamientos con Los Ángeles Galaxy, de la MLS, club donde está jugando el delantero.



Sin embargo, el gol 500 de la carrera de Ibrahimovic, que fue de taco, no alcanzaba a clasificar dentro de los seleccionados para este año, no obstante podría ser candidato para la próxima elección.

La obra de arte de Zlatan Ibrahimović para marcar el gol 500 de su carrera ⚽pic.twitter.com/Kva5SEzu9w — Todo sobre Fútbol (@TodoFifaFUT) September 21, 2018

