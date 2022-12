Después de una inesperada victoria, el pasado 10 de diciembre Marruecos venció 1-0 a Portugal y avanzó directo a las semifinales por la copa del mundo. El equipo liderado por Walid Regragui ha demostrado que con técnica y mucha dedicación es posible hacer historia.

Tanto el equipo, así como cada jugador de manera individual, ha logrado brillar en la cancha por su gran talento y sobre todo por haber sacado a dos grandes del fútbol internacional: España y Portugal.



Walid Regragui, en hombros de sus jugadores por la clasificación. Foto: Georgi Licovski. Efe

Si bien es cierto que los medios están escribiendo al respecto y tildando a esta selección como ‘la gran sorpresa del mundial’, una horas después del último partido por la copa del mundo de Cristiano Ronaldo, se conoció por medio del canal de noticias árabe ‘bein Sports’ que CR7 también había sido destronado como uno de los goleadores que más alto había saltado durante un encuentro.



Con un increíble salto de 2,78 metros, Youssef En-Nesyri cabeceó el balón que le daría la victoria a su selección durante el legendario partido y batió el récord que poseía el capitán de portugal, quien en diciembre del 2019, en un partido de la Serie A, se elevó 2,56 metros para marcar de cabeza a Sampdoria cuando jugaba en la Juventus.

Según lo que se observa en la imagen, el delantero marroquí, que tiene la misma altura que Cristiano Ronaldo, se alzó sobre Diogo Costa y Rúben Dias para darle un golpe al balón con el lado derecho de su cabeza y así hacer la anotación.



La marca que le ha dado la vuelta al mundo ha dado mucho de qué hablar, especialmente por el desempeño del equipo durante el mundial de fútbol.



"Siempre he creído en Youssef", dijo el entrenador Walid Regragui después del partido, durante la rueda de prensa.

Los ‘Rocky Balboa’ del Mundial

Después de la increíble victoria en el último partido jugado por Marruecos, el técnico Walid Regragui comentó en una rueda de prensa que tienen un corazón grande y que su equipo cuenta con jugadores excepcionales.

Además, comparó su duro trabajo con Rocky Balboa, el famoso boxeador de la película estadounidense ‘Rocky’, que fue encarnado por Sylvester Stallone.



"Cuando ves Rocky, quieres apoyar a Rocky Balboa por su trabajo duro y su compromiso y creo que somos el Rocky Balboa de este Mundial", explicó.



Por otro lado, dijo que han llegado a ese punto gracias a la convicción y el deseo que tienen de llevarse a casa la tan anhelada copa mundial.

"Podemos soñar, ¿por qué no podríamos soñar ganar el Mundial?", agregó Regragui seriamente antes de concluir diciendo: “Cualquiera que juegue contra nosotros tendrá que estar a su mejor nivel para ganarnos, no será fácil hacerlo”.



La disputa que determinará si Marruecos pasará o no a la final se dará este miércoles 14 de diciembre a las 2:00 p. m.

