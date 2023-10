Gaitán y Yoreli volvieron para buscar la gloria en la Libertadores femenina

Yoreli Rincón y Natalia Gaitán tienen mucho en común. Son dos símbolos del fútbol femenino, dos talentosas que, inexplicablemente, no volvieron a ser citadas a la Selección Colombia, y dos figuras que anhelan ganar la Copa Libertadores femenina, para demostrar que siguen vigentes. Tienen la experiencia, la ambición y les sobra fútbol.



Yoreli, una crac vestida de verde

Yoreli, a sus 30 años, está empeñada en demostrar que su talento sigue intacto, ese que la llevó a ser figura de la Selección, cuando la llevaban, y a ser reconocida a nivel internacional, a jugar en Brasil, Suecia, Estados Unidos y recientemente en Italia, en Inter y Sampdoria. Ahora viste la camiseta de Nacional y con ella ya debutó en la Copa con victoria 3-0 y golazo contra Caracas. Yoreli cobró un tiro libre con la perfección de las inspiradas. La pelota bañó a la portera. Una demostración de su repertorio.

Yoreli Rincón, jugadora de Nacional. Foto: Conmebol

Yoreli vuelve tras sus pasos, a recorrer el camino que ya recorrió, el del título de la Copa Libertadores que ganó con el Atlético Huila en el 2018. Ella ya vio la copa de frente, la besó, la alzó. La tuvo en sus manos por lo que hace con sus pies. “Aquí estoy y vengo a hacer historia en el verde”, prometió Yoreli en su primer día con esa camiseta, como anunciando que viene por todo.



Gaitán, una guerrera

Natalia Gaitán, jugadora de Santa fe. Foto: Santa Fe

Natalia Gaitán, de 32 años, está en la otra orilla, la de defensora. Su talento no es crear sino destruir, con furia, con valentía. Tras un periplo internacional, jugando en Estados Unidos, España y México, llegó al país para vestirse con la camiseta de Santa Fe. Era un deseo que tenía pendiente, el de jugar en su ciudad natal, con su gente y con las leonas, que son las vigentes campeonas de Colombia. Natalia llega para aportar su experiencia.



A diferencia de Yoreli, ella no ha ganado este título, pero lo saborea: y claro, eso de ganar lo lleva en la sangre, como cuando ganó el oro en los Panamericanos 2019 con la Selección. “Espero poder ayudar, compartir mi experiencia y alcanzar grandes cosas. Me gusta ganar, soy competitiva y llego a un equipo que ha hecho del triunfo una costumbre”, dijo Gaitán al llegar a Santa Fe. El estreno fue amargo, pues en el primer partido en la Copa las leonas cayeron 1-2 contra Olimpia, un golpe que no afecta sus ambiciones en este torneo.



Yoreli y Gaitán son dos de las jugadoras que denunciaron haber sido vetadas de la Selección por exigir mejores condiciones para el fútbol femenino. Pero ellas no se callan, volvieron al país para ser recordadas como lo que son, dos símbolos. Ambas despiertan grandes esperanzas para Colombia en la Copa Libertadores: Yoreli se puso la ‘10’ de Nacional para derrochar talento. Natalia se puso la ‘3’ de las cardenales para lanzar un rugido de campeona.





