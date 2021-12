Yoreli Rincón, una de las jugadoras más importantes de la historia del fútbol femenino en Colombia, había prendido las alertas el domingo pasado, cuando sufrió una conmoción cerebral en el partido que su equipo, Sampdoria, perdió 1-2 con Roma.

Tras permanecer un par de días en observación, la colombiana volvió a los entrenamientos y pidió jugar este sábado, en el encuentro en el que Sampdoria visitó a Hellas Verona.



El gol de Yoreli a Hellas Verona

Su regreso no pudo ser mejor: Rincón anotó el primer tanto de la victoria por 1-2.

Tuve una semana delicada de salud, pedí que me dejaran jugar que me sentía mejor y podía ayudar al equipo hoy tuvimos 3 pts fuera de casa importantísimos y un gol más en mi carrera pic.twitter.com/8sux3ppXQ6 — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) December 11, 2021

"Tuve una semana delicada de salud, pedí que me dejaran jugar que me sentía mejor y podía ayudar al equipo. Hoy tuvimos 3 puntos fuera de casa importantísimos y un gol más en mi carrera", escribió Yoreli en sus redes sociales, con un video del tanto que convirtió.



Rincón llegó esta temporada a Sampdoria, procedente del Inter, donde jugó durante dos años. Ha participado de los 11 partidos de su equipo en esta temporada: este sábado marcó su tercer tanto. El equipo llegó a la sexta casilla de la Serie A femenina, con 16 puntos.



