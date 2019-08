Yoreli, la gran ausente en el título panamericano

La Selección Colombia femenina celebra la obtención del oro en los Juegos Panamericanos. Un equipo que logró superar todas las adversidades y a la favorita Argentina para colgarse la medalla.

Fue una Selección repleta de figuras, jugadoras ya consolidadas, con experiencia y recorrido. Ahí estuvieron, Carolina Arias; Natalia Gaitán (C), Daniela Montoya, Leicy Santos, Catalina Usme, entre otras. Sin embargo, hubo una gran ausente, que no pudo hacer parte de este logro.



Se trata de Yoreli Rincón, considerada como una de las mejores futbolistas del país, actual jugadora del Junior de Barranquilla y quien no fue convocada por el técnico Nelson Abadía para los Juegos.



Su ausencia fue polémica, generó muchas reacciones. La propia Yoreli manifestó públicamente su inconformidad por no estar en el listado. Y dijo que la decisión fue un veto para ella por en el pasado haber enfrentado a los directivos de la Federación de fútbol en busca de mejores condiciones para el fútbol femenino.

Yoreli Rincon Foto: Archivo particular



"Para mí, las razones sí son obvias y fue haber peleado el premio de la Libertadores con el Atlético Huila y el escándalo que hubo con mis compañeras por las cosas que estábamos peleando del fútbol femenino”, explicó la jugadora en declaraciones a CM&.



Yoreli se quejó porque tras esa confrontación, la selección siguió su camino, pero ella no regresó al equipo. Incluso, hizo un llamado a la falta de solidaridad de sus compañeras. “Hubo algunas compañeras que pidieron mi ayuda sobre las denuncias, acepté dárselas y después sentí que me dejaron sola. Bien por ellas, que lo disfruten que les vaya bien, les mejoraron las condiciones, les están pagando, les están dando los viajes y que sean ellas las que disfruten eso", dijo.



El DT respondió fuerte a las acusaciones. “Quiero aclarar, pero que quede bien clarito es que en ningún momento, ninguno de los miembros del Comité Ejecutivo ni del presidente (Ramón) Jesurún ni de Álvaro González, en ningún momento, aquí no ha habido vetos. Ellos nos han respaldado al cuerpo técnico en la escogencia de las jugadoras de la Selección Colombia", dijo el seleccionador.



Así las cosas, Colombia logró llegar a la final, y sin la ayuda de una de las mejores jugadoras del país.



Yoreli ha estado en un mundial femenino Sub-17, en el Sub-20 y en dos de mayores. Ha jugado dos Copas América. Es símbolo del fútbol femenino colombiano.



DEPORTES