La Selección Colombia está lista para el debut en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Este martes (lunes por la noche en el país), el equipo que dirige Nelson Abadía enfrentará a Corea del Sur en Sydney.

En la lista de 23 llamadas por Abadía para la Copa del Mundo hay varias ausencias importantes, varias de ellas, de vieja data: Natalia Gaitán, capitana del equipo hasta los Panamericanos de Lima, donde se ganó la medalla de oro, no volvió a ser llamada. Tampoco Isabella Echeverri (que se retiró del fútbol este año) y Vanessa Córdoba.

Yoreli Rincón tampoco volvió a jugar con la Selección Colombia. No volvió a ser llamada desde que terminó la Copa América de 2018, en la que el equipo no pudo clasificar para el Mundial del año siguiente en Francia.



Desde entonces, la carrera de Yoreli, quien hoy tiene 29 años, siguió en muy alto nivel. Fue clave para ayudar a Atlético Huila a ganar la Copa Libertadores en 2018.

Atlético Huila Femenino, campeónas de la Copa Libertadores 2018. Foto: Tomado de @AHuilaFemenino

En ese entonces hizo fuertes reclamos a los dirigentes: se quejó de no haber recibido premio por ese logro y también denunció que los uniformes que les daban a las jugadoras de la Selección femenina eran sobrantes de la masculina.

Yoreli habla de su supuesto veto en la Selección Colombia



Rincón jugó luego en el Junior y después se fue a Italia, para jugar primero con el Inter de Milán y luego, con Sampdoria. Ahora es nueva jugadora de Atlético Nacional, con el que espera nuevamente ganar la Copa Libertadores.



“Es un reto muy grande para mí venir aquí. Vengo a demostrar quién soy, quién he sido. A demostrar que sigo siendo esa jugadora que en algún momento han querido ocultar”, declaró Rincón en rueda de prensa.

Días Verdes pic.twitter.com/PpX8pCGX1j — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) July 23, 2023



Yoreli lamentó no haber vuelto a ser convocada a la Selección, con la que jugó los mundiales de Alemania 2011 y Canadá 2015. “La edad y el tiempo te van enseñando a madurar ciertas cosas, a aprender que la vida se lleve otras. Todo el mundo quisiera estar ahí”, dijo.



“Tengo tranquilidad que no fue por cuestiones atléticas o futbolísticas que no estoy ahí, eso por lo menos me deja dormir tranquila. Tengo muy buenas amigas ahí, especialmente mi socia, mi parcera de toda la vida, Daniela Montoya”, agregó.



Luego, en diálogo con Blog Deportivo, de Blu Radio, Rincón habló del posible veto en la Selección. "No sé absolutamente nada, a mí nadie me lo ha dicho de frente, dejemos lo que se ha dicho. He visto en entrevistas que le han hecho al técnico donde ha dicho que es un nivel muy bajo el mío. Yo estoy muy tranquila. Salgo de ser la máxima asistidora de la Serie A, de estar en el once ideal de la Serie A. Creo que fue un tiempo muy bueno, lo importante es que sume siempre a mi carrera", concluyó.



