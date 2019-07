Yoreli no para en sus quejas: insiste en veto y reclama solidaridad

Yoreli Rincón y su ausencia entre el grupo de convocadas para los Juegos Panamericanos de la Selección Colombia femenina ha dado para todo. Inicialmente, la jugadora habló del veto por sus redes sociales.

En entrevista con CM&, la jugadora ratificó que dicho veto sí existe y dio su razón sobre lo que ha sucedido con ella y la Selección Colombia.



"Para mí, las razones sí son obvias y fue haber peleado el premio de la Libertadores con el Atlético Huila y el escándalo que hubo con mis compañeras por las cosas que estábamos peleando del fútbol femenino", contó.



Sin embargo, la referente de la Tricolor también dejó algunas frases para sus excompañeras de lucha y de la Selección Colombia, quienes ahora disfrutan de esa pelea con la dirigencia del rentado nacional.



"Hubo algunas compañeras que pidieron mi ayuda sobre las denuncias, acepté dárselas y después sentí que me dejaron sola. Bien por ellas, que lo disfruten, que les vaya bien. Les mejoraron las condiciones, les están pagando, les están dando los viajes y que sean ellas las que disfruten eso", dijo Rincón.



Incluso, Yoreli dio claridad sobre lo que sucede al interior del grupo, aunque, según ella, ya tiene poca relación con las jugadoras que están actualmente con la Selección Colombia.



"La única que sé que ha peleado por mí, se levantó frente a una mesa frente a todas las compañeras, fue Daniela Montoya. Quien preguntó por qué no me llaman si debería estar ahí. Fui escogida la mejor jugadora de la Liga, fui escogida la mejor jugadora de la Copa Libertadores. Ella tampoco obtuvo respuesta y le dije que dejara ese tema así, pero es la única con la que tengo relación", comentó de la antioqueña que además es su compañera en Junior de Barranquilla.



REDACCIÓN FUTBOLRED