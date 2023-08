Yoreli Rincón es una de las referentes de la Selección Colombia y ha pasado por grandes clubes en Europa y en Colombia, pero desde hace unos años no ha sido convocada con el combinado nacional.

Es por ello que en las últimas horas, la futbolista que milita en Atlético Nacional dio su verdad sobre el supuesto veto que tiene en la Selección y también se refirió al gran momento de las cafeteras en el Mundial Femenino en entrevista con El Heraldo.

Es la verdad

Sobre el momento de Colombia comentó: “Muy bien. Como todo colombiano apoyándolas y esperando que cada día siga creciendo ese gran orgullo y gran historia que están haciendo en este momento. Ojalá sigan avanzando y sigan enamorando a los colombianos con el fútbol”.



Ante la pregunta sobre si le duele no estar en el Mundial respondió: "No. La verdad el Mundial no me ha dado duro, pero la Copa América del año pasado que fue en Colombia, sinceramente sí",, contó.



Y agregó: "Cuando tú tienes la conciencia tan tranquila y sabes cómo son las cosas, pues no te torturas por nada. No tengo que darle explicaciones a nadie ni esconder mis números, ahí en Google está. Tú sabes perfectamente que no es un tema futbolístico, entonces puedes dormir tranquilo".



Contó su versión sobre su no convocatoria en Selección y aseguró que no sabe la razón.



“Desde hace cuatro años no hago parte de las convocatorias. El ‘profe’ Abadía jamás se ha comunicado conmigo en cuatro años ni nadie fue a Italia para ver mi rendimiento y aquí tampoco. Yo terminé como la máxima asistidora y en el equipo ideal de la Serie A”, precisó.

Yoreli Rincón y Selección Colombia femenina



Señaló que si bien ha superado el tema, pues no descarta volver a la Selección.



“No es algo por lo que me desvelo, pero es algo con lo que siempre sueñas. Yo no juego para que me puedan llamar a la Selección Colombia porque siempre he jugado para mostrar mi mejor nivel y en el momento que llegue será porque así lo quiere de nuevo la vida”, dijo.



Finalmente, habló sobre si ya se acostumbró a no estar en la Selección: “Ese luto se pasó y dolió muchísimo en su momento, pero la vida sigue”.

