Nelson Abadia, técnico de la Selección Colombia femenina, dio a conocer este lunes la lista de convocadas para los partidos amistosos contra Estados Unidos, últimos juegos de preparación del equipo antes de la Copa América Femenina.

Los encuentros serán el 25 de junio en Denver y el 28 del mismo mes en Sandy (Utah) y luego, el equipo colombiano se alistará para su debut en la Copa, el 8 de julio, contra Paraguay.

De nuevo, polémica por ausencias importantes



En la lista de Abadia, otra vez, quedaron por fuera varias de las referentes del equipo, como Natalia Gaitán, capitana del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019; Isabella Echeverri, compañera de Gaitán esta temporada en el Sevilla, y Yoreli Rincón, la máxima asistidora de la Serie A femenina, con la camiseta de Sampdoria.



En el caso de Yoreli, su último partido fue el 23 de abril de 2018, en la Copa América, contra Brasil. Desde entonces, no volvió a ser llamada, pese a que ese mismo año fue la líder del Atlético Huila que ganó la Copa Libertadores.



Este miércoles, Yoreli dio una rueda de prensa en Bogotá, en la que habló de las posibles causas de su ausencia.

La opinión de Yoreli sobre su ausencia de la Selección



"La ilusión de vestir la camiseta de la Selección siempre va a existir, cualquier jugador o jugadora que le preguntes eso, te lo va a decir”, señaló. “Yo duré con mi talento 12 años allí, jugué 4 mundiales, Juegos Olímpicos, Copas América. Estoy segura de que es por razones extrafutbolísticas que no estoy allí, pero sé que hay muchas jugadoras de un talento impresionante", agregó.



Cabe recordar que Yoreli reclamó públicamente, cuando Huila ganó la Libertadores, que no les habían dado premio por ese logro, pese a que la Conmebol sí le había dado un reconocimiento económico al club. Finalmente les dieron el premio, pero desde entonces no volvió a aparecer en la Selección.



Rincón también había denunciado que el trato que le daban a la selección femenina no era el mismo que a la masculina y que, incluso, los uniformes que les daban era sobrantes del equipo de los hombres.



Yoreli cree que, a estas alturas de la preparación, es difícil que llegue a la Selección para la Copa. "Ya la Copa América es en un mes, no es momento de cuestionar quiénes están y quiénes no. La Copa América es en nuestro país y casi que tenemos la obligación de clasificar al Mundial, lo más importante en este momento es que tengan el apoyo", aseguró.



En los últimos meses, Rincón decidió alejarse un poco del ambiente de la Selección. “Yo tomé un escudo para cubrirme de tantos comentarios, tantas menciones que al principio me hacían daño. Me alejé de compañeras, de personas, absolutamente de todo el tema del fútbol femenino en Colombia", reveló.



Procedente del Inter de Milán, Yoreli llegó a Sampdoria a mediados del año pasado. En su primera temporada, jugó 19 partidos, 18 de ellos como titular, y marcó cuatro goles.



