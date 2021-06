El regreso de Yimmi Chará a la Selección: su presente

No es frecuente que un jugador que esté en la MLS, la liga de fútbol profesional de Estados Unidos, haga parte de una convocatoria de la Selección Colombia. Salvo en los 90, cuando varios referentes del equipo se fueron a jugar allí, como Carlos Valderrama, Leonel Álvarez o Ántony de Ávila, pocas veces se mira ese torneo.

El último antecedente fue en 2015, cuando Fabián Castillo, del Dallas FC, fue llamado por José Pékerman fue convocado para los dos primeros partidos de la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018, contra Perú y Uruguay.



Ahora, Reinaldo Rueda puso sus ojos en la MLS y sorprendió con un llamado a un jugador de esa Liga, aunque el convocado ya tiene pasado de Selección. Yimmi Chará estará en la Copa América.



Chará, nacido en Cali hace 30 años, juega hace año y medio en el Portland Timbers, a donde llegó procedente del Atlético Mineiro. Su historia en la Selección comenzó el 10 de octubre de 2014, cuando Pékerman lo hizo debutar en un partido amistoso contra El Salvador. Jugó 18 minutos.

Yimmi Chará, en su paso por el Junior. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Pasaron tres años para que Chará volviera a jugar con la Selección: estuvo en los últimos cuatro partidos de la eliminatoria para Rusia 2018. Fue titular contra Venezuela y entró contra Brasil, Paraguay y Perú. Por ese entonces jugaba en el Junior de Barranquilla, que pagó 4,5 millones de dólares por su transferencia, el valor más alto pagado por un jugador en el país.



Chará estuvo luego en dos de los amistosos previos a la Copa del Mundo, contra Francia y Australia, pero Pekerman no lo incluyó en la lista definitiva para el torneo. Luego jugó dos de los cuatro partidos del interinato de Arturo Reyes y Carlos Queiroz lo llamó para sus dos primeros juegos al frente del equipo.



Chará puede darle una mano a Rueda en varias posiciones en el campo. Ha jugado como interior, como extremo o como mediapunta. N mY viene con continuidad: ha jugado los siete partidos del Portland Timbers en esta temporada, con un gol anotado. Allí ha jugado por la banda derecha.



Con 10 partidos jugados en la Selección y un gol anotado, contra Venezuela en 2018, Chará recibe ahora una nueva oportunidad, en un momento en el que la Selección busca alternativas de juego por la ausencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.



