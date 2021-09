Yerson Mosquera: lágrimas por una delicada lesión

El debut del colombiano Yerson Mosquera con el Wolverhampton se convirtió en una pesadilla para él.

Solo estuvo nueve minutos en el campo de juego en el partido contra el Totteham en la EFL Cup. Lágrimas y dolor fueron las características de Mosquera, quien salió en camilla lesionado.



Luego de los exámenes médicos se confirmó que será operado con el fin de reparar la lesión de alto grado en el tendón de la corva de la pierna derecha.



Se advierte que Mosquera estará por fuera de las canchas entre cuatro y cinco meses.



“Yerson tiene una lesión muscular, no es en la misma zona [que su lesión anterior], pero es el mismo problema, así que creo que estará fuera por meses. Es decepcionante, porque estoy muy contento con él. Es un buen chico, un jugador fantástico y nos aporta un gran ambiente en el grupo”, dijo Bruno Lage, DT del equipo.



Y agregó: “Después de la forma en que empezó la pretemporada con nosotros, Yerson no se merecía lo que pasó, saliendo tan temprano en el partido. La forma en que ha estado entrenando durante cinco o seis semanas desde que entró en el equipo, jugó algunos partidos en la sub-23 y lo hizo de gran forma; tenemos que apoyarlo, porque es un jugador de presente y de futuro”.



Deportes