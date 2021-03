Buenas noticias: novedad colombiana en la titular del Everton

Everton enfrenta este sábado al Manchester City en partido válido por los cuartos de final de la Fa Cup. La gran novedad en la alineación titular es la presencia del defensor colombiano Yerry Mina.

Mina había estado ausente en los últimos partidos a causa de una lesión muscular, aparentemente en las pantorrillas, que lo tuvo inactivo.



El defensor no ha jugado desde el partido con Manchester City del mes pasado, perdiéndose los últimos cinco juegos del Everton.



El zaguero se recuperó, volvió a los entrenamientos normales, y ya está disponible para este trascendental juego del Everton, que será a las 12:30 p. m. con TV de ESPN.



El que aún no reaparece es el volante James Rodríguez, que sigue recuperándose de sus problemas físicos. Ancelotti ya había anticipado que no estaría en este partido.

