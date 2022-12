El defensa Yerry Mina marcó gol, este lunes, en el partido de la Liga Premier entre el Everton y el Wolves.

No pudo haber sido el mejor regreso de Mina a las canchas, luego de sus lesiones que lo han tenido al margen.



El defensa se levantó y conectó el centro de tiro de esquina para poner en ventaja a su club, que quiere subir en la tabla de posiciones.



Corría el minuto siete del compromiso, cuando el colombiano marcó y puso en ventaja al Everton.



