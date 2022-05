Yerry Mina volvió a lesionarse. Este domingo, el defensor central colombiano, que desde diciembre del 2021 viene sin tener regularidad, se retiró con molestias físicas sobre el cuarto de hora del partido entre el Everton y el Leicester City, por Premier League.

Mina había vuelto a jugar el 20 de abril, después de mantenerse al margen de las canchas desde el 8 de febrero, debido a una lesión. En diciembre también había sufrido otra afección.



Yerry Mina se ha perdido más de 20 partidos con el equipo 'toffee' en la vigente temporada.

Otra lesión

Este martes fue consultado el DT del Everton, Frank Lampard, sobre la situación del defensor colombiano.



Lampard fue sincero. Al ser preguntado si estará en el partido contra Watford, respondió: "Yerry no, tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, por lo que no jugará en este juego".



Así, Mina se perderá otro juego más en la Premier League, alargando su cadena de ausencias producto de las lesiones, que no le han permitido tener continuidad.





